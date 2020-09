Securitas verstärkt sein Angebot im Bereich Sicherheitstechnik signifikant

Berlin (ots) - Securitas übernimmt den Geschäftsbereich elektronische Sicherheit von STANLEY Security in Deutschland. Die Übernahme erfolgt im Rahmen eines globalen Deals in insgesamt fünf Ländern.Stanley Security bietet herstellerunabhängige Sicherheitslösungen basierend auf technischen Systemen zum Einbruchschutz, zur Zutrittskontrolle, Videoüberwachung und zum Brandschutz. Gut 380 Beschäftigte sind an elf Standorten, darunter eine Notruf- und Serviceleitstelle, in ganz Deutschland tätig."Securitas Deutschland freut sich sehr auf den Zugewinn der Kolleginnen und Kollegen aus den Technik-Teams," sagt Herwarth Brune, CEO Securitas Deutschland. "Wir gehen damit einen großen und für uns sehr wichtigen Schritt als Anbieter qualitativ hochwertiger Sicherheitslösungen. Der Ausbau unserer Kompetenzen im Portfolio der Sicherheitstechnik ist seit Jahren einer unserer strategischen Ansätze, um für unsere Kunden der beste Sicherheitspartner an ihrer Seite zu sein."Bei erfolgreichem Abschluss aller behördlichen Genehmigungsverfahren wird die Akquisition voraussichtlich im vierten Quartal 2020 wirksam.Diese Presseinformation finden Sie auch auf https://www.securitas.de/presse/pressemitteilungen/uebernahme-stanley-security/ (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.securitas.de%2Fpresse%2Fpressemitteilungen%2Fuebernahme-stanley-security%2F&data=02%7C01%7Ckowalewski.katja%40securitas.de%7C30ff28e162b54997c68708d86441e434%7Cfb0af7d18a8348bc8d2dcd92034c79d4%7C0%7C0%7C637369581445712019&sdata=5NUXAK%2FAqv10dguHrSwY3DFV5K5m2DRaQsyPsL4k3Qs%3D&reserved=0)Pressekontakt:Securitas Holding GmbHDaniela Langer, Executive Assistant to the CEOTelefon: +49 30 501000-602E-Mail: langer.daniela@securitas.deOriginal-Content von: Securitas Key Account GmbH, übermittelt durch news aktuell