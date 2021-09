Securitas stellt 92 neue Auszubildende ein

Düsseldorf/Berlin (ots) - Der deutsche Ausbildungsmarkt erlitt in der Pandemie einen historischen Einschnitt. Dennoch konnte Securitas Deutschland mehr Nachwuchskräfte als in den Vorjahren gewinnen.92 junge Menschen starteten in diesem Sommer bundesweit bei Securitas ins Berufsleben. Deutschlands größtes Sicherheitsunternehmen konnte damit seine Zahlen im Vergleich zum Vorjahr steigern. Das ist gerade mit Blick auf die derzeitige Ausbildungssituation in Deutschland eine positive Nachricht. Die Corona-Krise verursachte einen einzigartigen Rückgang im Ausbildungsmarkt: 2020 wurden neun Prozent weniger Ausbildungsverträge geschlossen - ein Rückgang wie es ihn seit Beginn der Erfassung 1977 noch nie gab. Dieselbe Tendenz zeichnet sich bereits für 2021 ab.Der größte Ausbildungsstandort ist derzeit die Region Süd. Hier wurden 21 neue Auszubildende zu einer zweitägigen Einführungsveranstaltung in München begrüßt. Bundesweit führt Securitas zum jetzigen Zeitpunkt 230 Menschen in ihre berufliche Zukunft. Ein Großteil davon absolviert die Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit (3-jähriger Ausbildungsberuf) oder die Ausbildung zur Servicekraft für Schutz und Sicherheit (2-jähriger Ausbildungsberuf). Darüber hinaus bildet Securitas in verschiedenen kaufmännischen Berufen, zum Fachinformatiker und zum Elektroniker für Informations- und Telekommunikationstechnik aus.Die Sicherheitsbranche ist längst keine reine Männerdomäne mehr: Mittlerweile ist ein Viertel der Auszubildenden bei Securitas weiblich. In der Region Berlin-Brandenburg sind dieses Jahr sogar fünf der acht Nachwuchskräfte Frauen. Die Berufe auch für Frauen attraktiver zu machen, ist der Geschäftsleitung seit langem ein wichtiges Anliegen."Securitas legt seit jeher einen starken Fokus auf das Thema Ausbildung", sagt Gundula Pabst, Chief Human Resources Officer (CHRO) Securitas Deutschland. "Der Fachkräftemangel stellt jetzt und in Zukunft eine unserer größten Herausforderungen dar. Mit unserer Ausbildungsstrategie können wir qualifizierten Nachwuchs aus den eigenen Reihen gewinnen. Auch für angehende Führungskräfte bieten wir spannende Karriereperspektiven als Objektleiter, Supervisor oder Bereichsleiter, im Vertrieb oder auch im Einkauf. Wir freuen uns auf unsere neuen Kollegen:innen."Über Securitas:Securitas ist der weltweit führende Partner für intelligente Protective Services. Unsere Lösungen aus Sicherheitsdiensten, Sicherheitstechnik, Brandschutz und Risikomanagement ermöglichen unseren mehr als 150.000 Kunden, ihre Welt anders zu sehen. Wir sind in 47 Ländern präsent und unser innovativer und datengestützter Ansatz macht uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für viele der bekanntesten Unternehmen der Welt. Unsere 355.000 Beschäftigten leben unsere Werte Ehrlichkeit, Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft, und unser Ziel ist es, dazu beizutragen, Ihre Welt zu einem sichereren Ort zu machen.Weitere Informationen:Securitas DeutschlandE-Mail: presse@securitas.deOriginal-Content von: Securitas Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell