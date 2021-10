Securitas COO Jens Müller in führenden Ämtern beim BDSW bestätigt

Berlin (ots) -Jens Müller, COO der Securitas Deutschland, ist am Mittwoch als Vorsitzender der BDSW-Landesgruppe Hamburg in seinem Amt bestätigt worden. Seit dem Jahr 2010 ist der gebürtige Hamburger in dieser Funktion tätig. Bereits auf der 54. Jahresmitgliederversammlung des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft (BDSW) am 7. Oktober 2021 in Saarbrücken ist Jens Müller zum Vizepräsidenten wiedergewählt worden. Dieses Amt bekleidet er seit 2017. Damit ist Jens Müller weiterhin einer der sechs Vizepräsidenten des Branchenverbands. Präsident Gregor Lehnert (Geschäftsführer der WUI - Werk- und Industrieschutz GmbH & Co. KG) wurde ebenfalls in seinem Amt bestätigt.Pressekontakt:Securitas Deutschland, Sebastian Schwarzenbergerpresse@securitas.deOriginal-Content von: Securitas Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell