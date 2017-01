Secureo begeistert mit diskretem Onlineshop - Datenschutz gerade beim Tresorverkauf wichtig

Ampass (ots) - Das Speichern der Kundendaten in Online-Shops istfür Kunden scheinbar praktisch, Unternehmen können diese fürAfter-Sales-Marketing nutzen. Die Speicherung der Informationen birgtjedoch enorme Sicherheitsrisiken."Den wenigsten Kunden ist bewusst, dass Online-Shops trotzverschlüsselter Verbindungen ein großes Datenschutz-Risikodarstellen. Die Kundendaten werden nämlich meist gespeichert undkönnen so unter Umständen missbräuchlich verwendet werden", erklärtRichard Leitgeb von der Secureo GmbH. Das mit den TirolerJungunternehmerpreis 2016 ausgezeichnete Unternehmen löscht nach derBestellung die Kundendaten. Aus Sicherheits- und Diskretionsgründenverzichtet das Unternehmen so auch ganz bewusst auf Aftermarketing.Leitgeb: "Wir betreiben unter anderem Online-Shops, in dem Tresoreverkauft werden. Insbesondere bei diesem sensiblen Thema ist esbesser, wenn die Kundendaten nicht gespeichert werden. DieBestellungen können so nicht nachverfolgt werden."Zwtl.: Diskretion wichtiger als MarketingDa die Kundendaten nach der Bestellung gelöscht werden, kann auchin einem Worstcase-Szenario die Information, wer bei der Secureo GmbHwelchen Tresor gekauft hat, nicht missbräuchlich verwendet werden."Unsere Kunden erwerben bei uns die sichersten Produkte zum Schutzihrer Wertgegenstände. Daher hat Sicherheit bereits beim Kaufprozessoberste Priorität", erklärt Leitgeb. Eine entsprechend verschlüsselteVerbindung für den Bestellvorgang gehört mittlerweile ohnedies zumStandard. Für Kunden, die das wollen, bleibt natürlich dieSpeicherungs-Option für die Kundendaten erhalten. Leitgeb: "Gerade inunserer vernetzten Welt wird der Wert von persönlichen undzuordenbaren Daten immer größer. Deshalb sollten Unternehmen unsererMeinung nach verstärkt in diskrete Lösungen investieren."Zwtl.: Über SecureoDie Secureo GmbH wurde von Richard Leitgeb und Alexander Platter2014 gegründet. Heute beschäftigt das Tiroler Unternehmen fünfMitarbeiter und betreibt die Online-Shops www.tresoro.at,www.tresoro-shop.de www.digitalzylinder-shop.com,www.arcao-design.com. Hier werden neben Tresoren und hochwertigenSchließlösungen für Unternehmen und Private auch Design-Briefkästenzum Kauf angeboten.Rückfragehinweis:Secureo GmbHGF Richard Leitgeb6070 AmpassTel.: +43.512.932791E-Mail: leitgeb@secureo.atwww.secureo.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17846/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Secureo GmbH, übermittelt durch news aktuell