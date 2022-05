SecureKloud Technologies Inc. führt innovative Plattformen zur Beschleunigung der cloudbasierten Transformation ein

Pleasanton, Kalifornien (ots/PRNewswire) -SecureKloud Technologies (https://www.securekloud.com/?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=five_pillar), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Services und führender Partner von AWS und Google, hat heute die Einführung von vier Premium-Plattformen bekannt gegeben, die auf seiner über 14-jährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit über 400 großen Unternehmen aufbauen. Ziel ist es, die digitale Transformation intelligenter und schneller zu optimierten Kosten für Unternehmen jeder Größe auf der ganzen Welt zu gestalten.Die vier neuen Plattformen sind CloudEdge, DataEdge, Neutral Zone und Blockedge. CloudEdge (https://www.securekloud.com/cloud-platform-as-a-service?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=five_pillar) wird die Cloud-Bereitstellung auf hochautomatisierte, vollständig sichere und konforme Weise viel schneller beschleunigen, während DataEdge (https://www.securekloud.com/data-analytics-platform?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=five_pillar) die Unternehmen mit datengesteuerter Entscheidungsfindung unterstützt. Neutral Zone ermöglicht nahtlosen Datenaustausch und Zusammenarbeit mit voller Kontrolle über IP, während Blockedge eine End-to-End-Blockchain-Infrastruktur-Managementplattform ist, um Blockchains in Unternehmen schneller aufzubauen und zu skalieren. Die Plattformen sind Microservices-basiert und API-gesteuert, was die Betriebskosten um 80 % senkt und bis zu 70 % Zeit spart.„Die Plattformen der nächsten Generation, die auf unseren Cloud-Funktionen und unserer umfangreichen Erfahrung basieren und den wachsenden Anforderungen des Marktes entsprechen, werden dazu beitragen, die digitale Transformation der Zukunft intelligenter, schneller und sicherer zu gestalten. Unsere automatisierten Plattformen haben dazu beigetragen, dass einige der Fortune 500-Unternehmen der Wachstumskurve voraus sind und ihre Wettbewerber übertreffen. Jetzt steht dies allen großen und kleinen Unternehmen zur Verfügung", erklärte Suresh Venkatachari, Vorsitzender und CEO von SecureKloud Technologies.„Die Plattformen basieren auf strategischen Innovationen und leistungsstarken Technologien, die die digitale Transformation für Unternehmen jeder Größe vorantreiben. Wir vertrauen auf die Wertschöpfung, das Know-how und die Agilität und setzen auf kontinuierliche Innovation, die es Unternehmen ermöglicht, in einer digital geprägten Welt die Nase vorn zu haben", fügte Anand Kumar, Chief Revenue Officer bei SecureKloud Technologies, hinzu.Mit einem plattformorientierten Ansatz, strategischen Partnerschaften, erstklassigen Branchenzertifizierungen und bewährtem Cloud-Betrieb wird SecureKloud die innovativen digitalen Erlebnisse bieten, die den Anforderungen der Kunden gerecht werden. Das Unternehmen hofft, quartalsweise bis zu 200 % Wachstum bei der Kundenakquise zu verzeichnen.Informationen zu SecureKloud Technologies Inc.:SecureKloud ist ein führender internationaler Anbieter von IT-Business-Transformationen, sicheren Cloud-Operationen und Lösungen mit Sitz in der San Francisco Bay Area. Er ist an den indischen Börsen NSE und BSE notiert. Das Unternehmen ist ein von Drittanbietern geprüfter AWS-MSP-Partner der nächsten Generation, AWS Premier Partner, GCP (Google Cloud Platform) Premier Partner und ein nach ISO 27001 zertifizierter Cloud-Service-Provider.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1819513/SecureKloud_Technologies_Logo.jpgPressekontakt:Deeksha Hiremath,mobil: +91 9901394294,E-Mail: deeksha.hiremath@securekloud.comOriginal-Content von: SecureKloud Technologies, übermittelt durch news aktuell