Secunet Security Networks: Was ist jetzt zu tun!

Secunet Security Networks, ein Unternehmen aus dem Markt "IT-Beratung und andere Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 20:47 Uhr) mit 460 EUR sehr stark im Plus (+2.5 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Nach einem bewährten Schema haben wir Secunet Security Networks auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Secunet Security Networks weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,54 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("IT-Dienstleistungen") von 1,63 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,08 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Secunet Security Networks erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 69,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 42,4 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +26,7 Prozent im Branchenvergleich für Secunet Security Networks bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 35,08 Prozent im letzten Jahr. Secunet Security Networks lag 34,01 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Secunet Security Networks konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Secunet Security Networks auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

