Secoo: Da kann man nur noch staunen?

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GM notiert Secoo per 26.10.2018 bei 8,54 USD. Secoo zählt zu "Internet Einzelhandel".

Unser Analystenteam hat Secoo auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Secoo in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Secoo haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Secoo bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Secoo wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Secoo auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Secoo erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Retail - Discretionary"-Branche sind im Durchschnitt um 17,76 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +2,53 Prozent im Branchenvergleich für Secoo bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 18 Prozent im letzten Jahr. Secoo lag 2,28 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.