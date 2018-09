Secondhand-Oktober: Schicken Sie Ihre gebrauchte Kinderkleidung an Tchibo Share (FOTO)

Hamburg (ots) -Wohin mit der Kleidung, wenn das Kind schon wieder gewachsen ist?Zu Tchibo! Den ganzen Oktober über können Kunden ihre gebrauchte,aber gut erhaltene Tchibo Kinderkleidung kostenfrei an Tchibo Share,den Mietservice für Kinderkleidung schickenDie Secondhand-Stücke werden auf der Mietplattform Tchibo Shareintegriert und an andere Kunden weiterverliehenTchibo Kunden können sich kinderleicht für umweltbewussterenKonsum engagieren. Wer seine gut erhaltene Tchibo Kinderkleidung vom25. September bis 31. Oktober an den Mietservice Tchibo Shareschickt, schafft nicht nur Platz im Kleiderschrank - sondern hat dienachhaltige Möglichkeit, die nicht mehr benötigte Kleidung (in denKindergrößen 56 bis 176) zur Weiterverwendung abzugeben. DieKinderkleidung wird, sofern in gutem Zustand*, in das Tchibo ShareSortiment integriert und wieder eingesetzt, also an weitere Kinderverliehen. Um die Kleidung kostenfrei zu versenden, muss lediglichein Retourenschein und ein Beilege-Formular unterwww.tchibo.de/secondhand (ab 23.09. aktiv) heruntergeladen undausgedruckt werden.Als Dankeschön erhalten Kunden ab drei wieder einsetzbarenArtikeln zwei 10%-Gutscheine für Kinderkleidung.*mindestens drei gewaschene, wieder einsetzbare TchiboKinderkleidungsartikel, ohne Löcher und andere Beschädigungen, diemaximal ein Jahr alt sindDiese können sie jeweils für www.tchibo.de (Kauf) undwww.tchibo-share.de (Miete) nutzen. Die Secondhand-Kinderkleidung,die sich nicht mehr für den Einsatz im Mietservice eignet, wird andie Deutsche Kleiderstiftung gespendet.Kinderkleider-Tauschbasar für MitarbeiterDen Auftakt der Secondhandaktion machen die Hamburger TchiboMitarbeiter übrigens selbst: Am 24. September können sie in derhauseigenen Sporthalle untereinander Kinderkleidung tauschen.Kleidung, die auf diesem Weg keinen neuen Träger findet, bekommttrotzdem ein zweites Leben: Sie wird an eine HamburgerHilfsorganisation gespendet.Schonung von wertvollen Ressourcen"Eine lange Nutzung und die Weiterverwertung spielen eine wichtigeRolle um wertvolle und endliche Ressourcen zu schonen", erklärt NandaBergstein, Direktorin Unternehmensverantwortung, das innovativeKonzept hinter Tchibo Share, dem ersten Mietservice eines großenHandelshauses für Kinderkleidung und Spielzeug.Breiteres Sortiment für mehr NachhaltigkeitSeit Tchibo Share im Januar 2018 gestartet ist, hat sich vielgetan: Im Laufe des Jahres wurde das Mietsortiment erweitert - umKinderspielzeug, größere Größen, festliche Mode, Regenbekleidung undsaisonale Sets. Mit der aktuellen Secondhand-Mitmachaktion setztTchibo eine weitere Idee für Nachhaltigkeit im eigenen Handeln um -auf dem Weg zu einer 100% nachhaltigen Geschäftstätigkeit.Über Tchibo:Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In achtLändern betreibt Tchibo mehr als 1.000 Filialen, über 21.200 Depotsim Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über diesesMultichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee undden Einzelportionssystemen Cafissimo und Qbo die wöchentlichwechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oderMobilfunk, an. Tchibo erzielte 2017 mit international rund 12.100Mitarbeitern 3,2 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo istRöstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Tschechien undUngarn und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa. Fürseine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburggegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit demPreis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU. 2016 wurde Tchiboals nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.Weitere Informationen für Journalisten:Sandra Coy, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2818E-Mail: sandra.coy@tchibo.dewww.tchibo.comwww.tchibo.com/blogwww.twitter.com/tchibo_presseOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell