Second Sight Medical Products Aktie: Worauf Sie beim Kauf der Aktie achten sollten!

Die Aktien von Second Sight Medical Products Inc. (NASDAQ:EYES) Aktien stiegen am Mittwochmorgen nach der Bekanntgabe der Zweijahresergebnisse der Orion-Studie des Unternehmens im Bereich der Sehprothetik.

Vier von fünf Patienten sind in der Lage, die Bewegungsrichtung eines Balkens, der sich über einen Computerbildschirm bewegt, mit dem Orion-System besser zu erkennen, wobei nur ein unerwünschtes Ereignis auftrat.

Second Sight stieg bei der letzten Überprüfung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung