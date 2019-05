Sechstes SKODA Azubi Concept Car heißt MOUNTIAQ (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Modellbezeichnung steht für Abenteuerlust und Offroad-Flair undverweist auf das Basisfahrzeug KODIAQ- 35 Auszubildende arbeiteten 2.000 Stunden am sechsten SKODAAzubi Concept Car- Beleuchtete Ladefläche, Seilwinde und Suchscheinwerfer auf demDach gehören zu den Highlights- Projekt unterstreicht Qualität der Ausbildung an der SKODABerufsschule in Mladá BoleslavBühne frei für den SKODA MOUNTIAQ: Das sechste SKODA Azubi Car istein spektakuläres zweitüriges Pickup-Konzept auf Basis des SKODAKODIAQ. Designt und konstruiert haben es 35 talentierte SKODA Azubisim Rahmen ihrer Ausbildung. Das in Orange Sunset lackierteEinzelstück beeindruckt neben seiner kraftvollen optischen Präsenzmit einer leistungsstarken Seilwinde, 17-Zoll-Rockstar-Bereifung mitbesonderem Offroad-Profil, einer beleuchteten Ladefläche undüberarbeitetem Soundsystem. Seit 2014 verdeutlicht das Praxisprojektjedes Jahr erneut den hohen Ausbildungsstandard der renommiertenSKODA Berufsschule in Mladá Boleslav.Das bereits sechste SKODA Azubi Concept Car trägt den NamenMOUNTIAQ - diese Modellbezeichnung unterstreicht perfekt dieVerbindung von modernem Lifestyle und dem hohen Nutzwert einesPickup. Als Ausgangsbasis ihres Azubi Concept Cars haben dieProjektteilnehmerinnen und -teilnehmer das SUV SKODA KODIAQ gewählt.Acht Monate lang steckten 35 Auszubildende der SKODA Berufsschule inMladá Boleslav, darunter sechs Frauen, all ihre Kraft und Kreativitätin das traditionsreiche Projekt - zusammengerechnet investierten siemehr als 2.000 Arbeitsstunden. Dabei wurden die engagiertenNachwuchskräfte auch dieses Jahr tatkräftig von SKODA Experten ausden Bereichen Technik, Produktion und Design unterstützt."Der Name MOUNTIAQ bringt Abenteuerlust und die einzigartigenOffroad-Eigenschaften des kraftvollen Pickups perfekt zum Ausdruck.Ich bin unglaublich stolz, dass ich bei diesem einmaligen Projektmitwirken durfte", sagt Petr Zemanec, einer der Auszubildenden.Die 17 bis 20 Jahre alten Lehrlinge starteten im September 2018unter Anleitung ihrer Ausbilder mit der Arbeit am MOUNTIAQ, im Januarbegann die praktische Umsetzung. In einem ersten Schritt wurde dieKarosserie verstärkt. Anschließend wurden das Dach des SKODA KODIAQentfernt sowie eine Rückwand und Seitenfenster für die Fahrerkabinegefertigt. Die Fahrer- und die Beifahrertür wurden gekürzt undverbreitert. Für die Seilwinde an der Front des SKODA MOUNTIAQentwickelten die Azubis eine spezielle Halterung, die enormenBelastungen beim Offroad-Einsatz standhält. Die Integration einervoll funktionsfähigen Hecktür am Ende der Ladefläche war eine dergrößten Herausforderungen des Projekts. Den SKODA Schriftzug inEinzelbuchstaben am Heck übernimmt der MOUNTIAQ unter anderem vomSKODA SCALA und dem SKODA KAMIQ, die als erste Serienmodelle inEuropa mit diesem neuen Feature ausgerüstet sind.Für einen perfekten Einsatz auch abseits der Straße haben dieStudenten die Bodenfreiheit des fast fünf Meter langen Pickupsgegenüber dem KODIAQ SCOUT um rund zehn Zentimeter erhöht. Daserreichten sie unter anderem durch die 17-Zoll-Räder Rockstar II undReifen mit extra hohem Offroad-Profil. Der Radstand der Studiebeträgt 2.788 Millimeter. Angetrieben wird der MOUNTIAQ von einemleistungsstarken 2,0-TSI-Benzinmotor mit 140 kW (190 PS).Der SKODA MOUNTIAQ zieht mit seiner spektakulären Karosserie, demhochgezogenen Ansaugrohr, einer Lichtleiste auf dem Dach sowie einerSeilwinde und einem Rammschutzbügel an der Front sofort alle Blickeauf sich. Der speziell von den Azubis entworfene Lack in der FarbeOrange Sunset passt hervorragend zum spektakulären Auftritt. WeitereHighlights des Azubi Cars 2019 sind die beleuchtete Ladefläche unddas darunter versteckte Staufach.Der leuchtende Farbton des Lacks setzt sich im orange-schwarzenInnenraum mit Lederausstattung fort. Wie bei den vorangegangenenAzubi Cars zeigen die Nachwuchskräfte auch beim MOUNTIAQ mitüberraschenden Details ihre Kreativität und ihr Können -beispielsweise mit dem beleuchteten Kühlergrill.Seit 2014 ermöglicht es die über 90 Jahre alte SKODA Berufsschulebesonders talentierten Lehrlingen, ein eigenes Fahrzeug zu entwerfenund auf die Räder zu stellen. SKODA profitiert während des Projektesvom Feedback und den Ideen der angehenden Fachkräfte und nach derLehrzeit von exzellent ausgebildeten Mitarbeitern. Jedem derAuszubildenden an der SKODA Berufsschule wird nach seiner Lehrzeiteine Stelle bei SKODA angeboten.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell