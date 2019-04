Sechster Millionengewinn des Jahres in NRW / Lotto-Spieler gewinnt über 8 Millionen Euro (FOTO)

Münster (ots) -Das nennt man ein dickes Osterei! Zwei Wochen vor den anstehendenFeiertagen macht sich ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen zum8-fachen Millionär.Bei der Lotto-Ziehung am vergangenen Samstag, den 6. April, konnteein Lotto-Tipp aus unserem Bundesland die oberste Gewinnklasse (6Richtige + richtige Superzahl) treffen. Da es bundesweit keinemweiteren Lottospieler gelungen ist, den obersten Gewinnrang zuerzielen, geht die komplette Gewinnsumme von 8.220.552,50 Euro nachNordrhein-Westfalen.Dies ist im laufenden Jahr 2019 der bisher zweithöchsteMillionengewinn in NRW und der sechste insgesamt.Im zweiten Gewinnrang (6 Richtige) konnte ein weitererSpielteilnehmer aus NRW abräumen. Zusammen mit sieben weiterenLotto-Spielern aus anderen Bundesländern teilt er sich dieGewinnklasse 2 bei LOTTO 6aus49. Hier liegt der Gewinn bei 202.026,70Euro.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell