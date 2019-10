Mainz (ots) -Die sechsteilige ZDF-Comedy-Serie "FETT UND FETT" porträtiert dasLebensgefühl junger Städter und ist ein Panorama derLebenswirklichkeit junger Menschen, mit allem, was dazu gehört:Leben, Lieben und Lachen, Arbeiten, Feiern und Weinen. "FETT UNDFETT" ist bereits ab Montag, 7. Oktober 2019, 10.00 Uhr, sechs Monatelang in der ZDFmediathek abrufbar. Am Montag, 14. Oktober 2019, 0.15Uhr, ist die Comedy-Serie auf dem Sendeplatz des KleinenFernsehspiels im ZDF zu sehen. Die Idee zu "FETT UND FETT" stammt vonChiara Grabmayr und Jakob Schreier, die neben anderen auch dasDrehbuch schrieben. Chiara Grabmayr inszenierte die Serie mit JakobSchreier in der Hauptrolle."FETT UND FETT" erzählt von den Leiden des jungen Jaksch (JakobSchreier), der nicht weiß, was er will und sich nie für etwasentscheiden kann. Als ewiger Herumtreiber begegnet Jaksch Menschen,die man täglich trifft und solchen, die man selten zu Gesichtbekommt. Zwischen Getriebensein und Treibenlassen entsteht einPanorama der ausklingenden Jugend, mit allem, was wichtig ist: Essen,Trinken, Sex und Geld.Das fünfteilige Prequel von "FETT UND FETT", das von Grabmayr undSchreier noch vor der Zusammenarbeit mit der ZDF-Redaktion Das kleineFernsehspiel produziert wurde, ist am Montag, 14. Oktober 2019, imAnschluss an die erste Staffel, ab 2.30 Uhr, im ZDF sehen. Auch diePrequel-Folgen sind bereits ab Montag, 7. Oktober 2019, in derZDFmediathek abrufbar.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/fett-und-fett/"FETT UND FETT " in der ZDFmediathek:https:// zdf.de/serien/fett-und-fettDie Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben.Weitere Informationen: http://kurz.zdf.de/seE/https://twitter.com/ZDF_DKFhttps://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttps://instagram.com/ZDFmediathekhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell