Sechs von zehn Reisenden kennen die ITB nicht / Umfrage zeigt: Deutsche mögen's lieber klassisch als exotisch

Berlin (ots) - Die Umfrageergebnisse im Überblick:++ 62,2 Prozent von 2.531 Befragten kennen die InternationaleTourismus Börse (ITB) nicht++ 78,4 Prozent fahren 2017 wenigstens einmal, 19,3 Prozentmindestens zweimal in den Urlaub++ 44,7 Prozent der Reisenden geben für den Urlaub dieses Jahrmehr aus als noch 2016++ Gut die Hälfte der Befragten zahlt mehr als 1.000 Euro, 15Prozent mehr als 2.000 Euro++ 47,3 Prozent der Befragten möchten im Urlaub sparen, 48,1Prozent verpflegen sich hierfür selbst++ Reisende vertrauen Aussagen des Reisebüros weniger als Tippsvon Freunden++ 74,9 Prozent aller Reisenden buchen ihren Urlaub online, 58Prozent pauschal++ 72,8 Prozent aller Befragten fahren im Sommer in den Urlaub,42,7 Prozent ans Meer++ Nur jede Vierte geht auf Fernreise, 73,3 Prozent bleiben inEuropa, 17,6 Prozent in DeutschlandMorgen (8. März) beginnt in Berlin mit der InternationalenTourismus Börse (ITB), laut Veranstaltern, die größte Tourismus-Messeder Welt. Doch vielen Reisenden scheint die ITB völlig fremd zu sein.Dies jedenfalls legt eine Umfrage des Verbraucherforums mydealz.denahe: Satte 62,2 Prozent von 2.531 Befragten antworteten auf dieFrage, ob ihnen die Internationale Tourismus Börse ein Begriff sei,mit einem klaren "Nein". Und von den 37,8 Prozent, die die ITBkennen, lässt sich - der Umfrage zufolge - nur knapp jeder fünfte(19,3 Prozent) von Messen in seinem Buchungs- und Reiseverhaltenbeeinflussen.Schlechte Zeiten also für Tourismus-Unternehmen? Die Umfragespricht eine andere Sprache: Zum einem dürften sich vor allem ältereReisende von der ITB inspirieren lassen: 55,6 Prozent der 55- bis64jährigen und 54,2 Prozent der über 65jährigen gaben bei dermydealz-Umfrage an, die ITB zu kennen. Und jeder Fünfte von ihnen(19,7 Prozent beziehungsweise 19,8 Prozent) ist, eigenen Angabenzufolge, interessiert an Reisetrends und offen für Anregungen. Zumanderen sind die Deutschen in diesem Jahr durchaus reisefreudig: 78,4Prozent aller Befragten fahren dieses Jahr in den Urlaub. Und knappjeder Dritte (30,5 Prozent) plant sogar mindestens zweimal zuverreisen. Ihr Buchungs- und Reiseverhalten ist jedoch eher klassischals ausgefallen.Mehr als die Hälfte Deutschen gibt 1.000 Euro und mehr für denUrlaub ausFür ihren Urlaub greifen viele Deutsche tief in die Tasche: 58,6Prozent der Befragten gaben bei der mydealz-Umfrage an, mehr als1.000 Euro für ihren Haupturlaub ausgeben zu wollen. 15,0 Prozentplanen sogar mit Ausgaben von 2.000 Euro und mehr. Und nur jederSechste (15,5 Prozent) peilt Ausgaben von weniger als 500 Euro an.Allerdings unterscheiden sich die einzelnen Altersgruppen stark: Jeälter die Reisenden sind, desto größer scheint ihre Reisekasse zusein: Während sich nur 16,9 Prozent der 25- bis 34jährigen ihrenUrlaub mehr als 2.000 Euro kosten lassen, planen jeder sechste 55-bis 64jährige (18,5 Prozent) und sogar jede vierte Über-65jährige(23,5 Prozent) mit Ausgaben in dieser Höhe.In einem Punkt sind sich die Reisenden jedoch einig: Beim Urlaubmachen sie auch in diesem Jahr keine Abstriche: Nur jeder Sechste gabbei der mydealz-Umfrage an, für seinen Urlaub dieses Jahr "weniger"(13,3 Prozent) oder "deutlich weniger" (2,5 Prozent) als noch 2016auszugeben. 39,4 Prozent rechnen damit, "ungefähr genauso viel"auszugeben und knapp die Hälfte aller Befragten lässt sich dendiesjährigen Urlaub "etwas mehr" (29,2 Prozent) oder sogar "deutlichmehr" (15,7 Prozent) als noch im Vorjahr kosten.Trotz Sonne, Sand und Meer verlieren viele Reisende die Kostenjedoch nicht ganz aus dem Blick: Nur 47,3 Prozent der von mydealzBefragten gaben an, im Urlaub nicht sparen zu wollen. 52,7 Prozentwollen dies immerhin "versuchen". Verzicht üben sie hierfür wenigerbei der Wahl der Reisezeit (20,9 Prozent) oder des Reiseziels (23,1Prozent), sondern beim Hotel und der Verpflegung: 37 Prozent derReisenden, die im Urlaub sparen möchten, gaben an, bewusst "einpreiswertes Hotel" zu wählen. 48,1 Prozent möchten sich selbstverpflegen und 51,6 Prozent suchen "gezielt nach Gutscheinen undRabatten". Wenn's um die Länge des Urlaubs geht, sind sich alleReisenden jedoch einig: Auch, wenn sie hierdurch sparen könnten, sindnur 8,4 Prozent aller Befragten bereit, hierfür "weniger Tage imUrlaub" zu verbringen.Drei von vier Deutschen buchen ihren Urlaub online, die meistenvertrauen auf ihre eigene ErfahrungVon der Reiselust der Deutschen dürften in diesem Jahr vor allemInternetunternehmen profitieren. Drei von vier Befragten gaben an,ihren Urlaub online zu buchen. 48,6 Prozent bevorzugen dabeiPauschalreisen während 26,3 Prozent sich ihre Reise individuellzusammenklicken. Ähnlich stark fallen Pauschalreisen bei Buchungenüber das Reisebüro ins Gewicht: 62,5 Prozent aller Befragen, dieihren Urlaub im Reisebüro buchen möchten, liebäugeln mit einerPauschalreise. Insgesamt haben Reisebüros gegenüber ihrenKonkurrenten aus dem Internet jedoch das Nachsehen: Gerade einmaljeder Siebte (15,1 Prozent) bucht seinen Urlaub dieses Jahr noch ganzklassisch im Ladengeschäft um die Ecke. Und einzig bei den 45 bis54jährigen (29,9 Prozent) und bei den Über-65jährigen (32 Prozent)fallen Reisebüros statistisch (noch) merklich ins Gewicht währendschon 76,6 Prozent der Unter-25jährigen und sogar 82,8 Prozent der 25bis 34jährigen ihren Urlaub online buchen.Erklären lässt sich die Abkehr vom Reisebüro damit, wie vieleReisende ihren Urlaub buchen: Leiten lassen sie sich bei der Wahl desFerienorts und Hotels deutlich seltener von Empfehlungen desReisebüros oder Bewertungen im Internet. Entscheidender sind für siestattdessen Tipps von Freunden und eigene Erfahrungen: mydealz hattedie Umfrageteilnehmer gebeten, verschiedene Informationsquellenhinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit zu beurteilen - auf einer Skalavon 1 ("Vertraue ich voll und ganz") bis sieben ("Vertraue ichüberhaupt nicht"): Am besten schnitten eigene Erfahrungen (1,93),Tipps von Freunden (2,37) und Bewertungen auf Buchungsportalen (2,66)ab. Empfehlungen des Reisebüros (3,5) lagen hingegen noch hinterBewertungen in Foren (3,01) und auf redaktionellen Internetseiten(3,13) auf dem letzten Platz des Glaubwürdigkeitsrankings und werdenselbst von älteren Reisenden kritisch hinterfragt: So bringen dieÜber-65jährigen Aussagen des Reisebüros (3,52), der Umfrage zufolge,deutlich weniger Vertrauen entgegen als Bewertungen aufBuchungsportalen (2,61). Leiten lassen sie sich hingegen deutlicheher von Tipps ihrer Freunde (2,59) und - eher weniger überraschend -ihren eigenen Erfahrungen (1,97).Im Juli und August verreisen die meisten Deutschen - viele vonihnen ans MeerWenig kompromissbereit zeigen sich viele Reisende auch, was denZeitpunkt und die Art des Urlaubs angeht: Die Sommermonate sind mitweitem Abstand die beliebteste Reisezeit. Drei von vier Befragten(72,8 Prozent) fahren zwischen Juni und September in den Urlaub. Mitdem Juli (21,5 Prozent) und August (25,8 Prozent) sind dabei fastschon folgerichtig die beiden Monate am beliebtesten, in denen dieSchulsommerferien liegen. Hier verreisen nicht nur viele derUnter-18jährigen (66,3 Prozent) und ihre Eltern in den Altersgruppenvon 35 bis 44 (54,7 Prozent) und 45 bis 54 (51,3 Prozent) besondershäufig, sondern immerhin auch jeder Dritte aus den Altersgruppen der25- bis 34-, 55- bis 64- und Über-65jährigen. Statistisch kaum insGewicht fallen hingegen der November und Dezember. Gerade einmal 2,7beziehungsweise 3,1 Prozent der Reisenden planen für die kalte Zeitdes Jahres ihren Haupturlaub.Dies liegt auch an der Art, wie die meisten Deutschen Urlaubmachen. Zwar gibt es je nach Altersgruppe statistische Ausreißer:13,7 Prozent der Unter-18jährigen haben beispielsweise einen Sport-und Abenteuer-Urlaub vor, jeder sechste 25- bis 34jährige (16Prozent) plant eine Rundreise und jeder fünfte Über-65jährige (19,5Prozent) eine Städtereise. Bei allen Altersgruppen ist derStrandurlaub jedoch mit Abstand am beliebtesten: 42,7 Prozent allerReisenden zieht es auch dieses Jahr wieder ans Meer. Der Urlaub inder Sonne lässt damit Städte- (12,9 Prozent) und Rundreisen (11,8Prozent) sowie Sport- (10,9 Prozent) und Kultururlaub (7,9 Prozent)weit hinter sich. Noch exotischer sind einzig Kreuzfahrten (2,8Prozent) und Sprachreisen (1,5 Prozent).Nur jeder zwanzigste Deutsche reist alleine, nur jeder vierteverlässt EuropaEinig sind sich Reisende auch in einem anderen Punkt: Bei der Wahldes Urlaubsziel geben sie Klassikern den Vorzug vor exotischenDestinationen und verlassen Europa für ihren Urlaub eher selten.Statistisch fallen Fernreisen so einzig bei Reisenden im Alter von 18bis 24 (27,4 Prozent), 35 bis 44 (29,6 Prozent) und über 65 Jahren(26,3 Prozent) ins Gewicht. Insgesamt macht dieses Jahr jedoch nureiner von vier Befragten (26,2 Prozent) Urlaub fernab der Heimat. DieUSA (5,6 Prozent) sind dabei - Trump zum Trotz - noch vor Ägypten(5,3 Prozent), Thailand (4,8 Prozent), Dubai (4,7 Prozent) und derTürkei (4,3 Prozent) das beliebteste Fernreiseziel.Deutlich populärer ist dieses Jahr - wohl auch angesichts derpolitischen Situation - der Urlaub innerhalb Europas. Neben Dubai(Rang 10, 4,7 Prozent) Thailand (Rang 9, 4,8 Prozent), Ägypten (Rang8, 5,3 Prozent) und den USA (Rang 7, 5,6 Prozent) bilden so sechsReiseklassiker der Kurz- und Mittelstrecke die Top-10 derbeliebtesten Reiseziele: Österreich (5,3 Prozent), das FestlandSpaniens (6,1 Prozent), die Kanaren (6,4 Prozent) Italien (8,2Prozent) und - kaum überraschend - Mallorca und die übrigenBalearen-Inseln (13,5 Prozent) auf den Rängen acht bis zwei.Deutschland selbst findet sich als beliebtestes Reiseziel auf Platzeins wieder. Ganze 17,6 Prozent der Deutschen machen dieses JahrUrlaub im eigenen Land Urlaub, vor allem an den Küsten von Nord-(29,4 Prozent) und Ostsee (23,3 Prozent), in Berlin (5,0 Prozent) undin den Bayerischen Alpen (3,6 Prozent).Doch egal, wohin die Reise geht - eines ist für die meistenDeutschen klar: Alleine möchten sie dort nicht hinreisen. Von den1.983 von mydealz Befragten, die dieses Jahr Urlaub machen, verreisengerade einmal 4,5 Prozent alleine, ganze 95,5 Prozent aber zusammenmit anderen. Was die Reisebegleitung betrifft, zeigen sichalterstypische Unterschiede: So machen drei von vier Minderjährigen(75 Prozent) und deutlich mehr als jeder Zweite im Alter von 35 bis44 (64,1 Prozent) und 45 bis 54 (53,8 Prozent) Urlaub mit der Familiewährend exakt die Hälfte der übrigen Befragten mit ihrem Partnerverreist. Der Urlaub mit Freunden (13,6 Prozent) oder einerReisegruppe (2,7 Prozent) scheint für Reisende jeden Alters hingegeneher die Ausnahme zu sein.*Link zu den Umfrageergebnissen: http://mdz.me/reiseumfrage2017Über mydealz (www.mydealz.de):mydealz wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielberger als Bloggegründet und ist heute mit 22,5 Millionen Visits pro Monat dasgrößte deutsche Social-Commerce-Netzwerk. Über mydealz (www.mydealz.de):
mydealz wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielberger als Bloggegründet und ist heute mit 22,5 Millionen Visits pro Monat dasgrößte deutsche Social-Commerce-Netzwerk. Über 560.000 registrierteSmart-Shopper nutzen mydealz, um Angebote einzustellen, zudiskutieren und zu bewerten und so Produkte zu den besten Konditionenam Markt zu finden.