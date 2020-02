Sechs gute Gründe, ein Elektroauto zu fahren

Martorell/Weiterstadt (ots) -- Neben Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit sind Zeit- undKostenersparnisse die wichtigsten Vorteile- Die Nutzung von speziellen Fahrspuren und reserviertenParkbereichen sind Anreize für die Fahrer emissionsfreierFahrzeuge- Staatliche Förderungen und Steuervergünstigungen verfügbarNachhaltigkeit ist vielleicht der wichtigste Grund, sich für einvollelektrisches Auto zu entscheiden, mit Sicherheit aber nicht der einzige.Denn außer dem Bestreben nach umweltfreundlicher Mobilität gibt es noch etlicheandere Vorteile für Fahrer. Einige davon gelten zwar nicht in jedem europäischenLand, können anderen Ländern wie Deutschland aber durchaus als gutes Beispieldienen."In vielen Städten lässt sich beim Fahren eines Elektroautos nicht nur jedeMenge Geld, sondern auch Zeit sparen", sagt Carlos de Luis, der in der AbteilungInstitutional Relations des Volkswagen Konzerns für Elektromobilität zuständigist. SEAT hat in Madrid den Praxistest mit einem SEAT Mii electric(Stromverbrauch kombiniert: 12,9-12,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0g/km; CO2-Effizienzklasse: A+) gemacht und zeigt die sechs wichtigsten Vorteile.1. Keine Staus mehrNicht mehr im Stau stehen zu müssen, ist einer der Anreize, mit denen immer mehrKommunen die Nutzer von Elektroautos locken möchten. In vielen europäischenStädten dürfen sie daher die Bus- oder Taxispur benutzen. In Madrid gibt essogar eigene Fahrspuren für voll besetzte oder umweltfreundliche Autos. "Dankdieser Maßnahme können Pendler etwa aus den Vororten ihre tägliche Fahrtzeit umbis zu 30 Minuten reduzieren. Für viele Nutzer ist das sogar der Hauptgrund fürdie Nutzung eines Elektrofahrzeugs", erklärt Carlos.2. Keine ParkplatzsucheDie andere große Herausforderung in vielen Großstädten ist die lästigeParkplatzsuche. Immer mehr Städte bieten Parkmöglichkeiten speziell fürElektroautos - von vergünstigten bis hin zu kostenlosen. Madrid macht es vor:"Ich kann in der blauen und grauen Zone kostenlos parken - sogar ohneZeitbeschränkung. Und dafür muss ich nicht einmal zum Parkautomat laufen, um einTicket zu holen", sagt Carlos.3. Direkt ins StadtzentrumFast 300 europäische Städte haben bereits heute Umweltzonen eingerichtet. Und eswerden immer mehr. Das spanische Klimaschutzgesetz schreibt beispielsweise allenStädten mit mehr als 50.000 Einwohnern die Einrichtung von Umweltzonen undEinschränkungen für Autos mit hohem Schadstoffausstoß bis 2023 vor. Für Carlosde Luis ist klar: "Elektroautos sind die Lösung für solche Einschränkungen inStädten. Meistens habe ich Geschäftstermine im Stadtzentrum von Madrid und kannmit dem SEAT Mii* electric praktisch von Tür zu Tür fahren."4. Aufladen - und losEs gibt bereits mehr als 150.000 öffentliche Ladesäulen in Europa und quasitäglich werden es mehr. "Das ist erst der Anfang", sagt Carlos. "DieStadtverwaltungen wissen, dass sie sich für den Aufbau einer Ladeinfrastruktureinsetzen und Anreize für die Installation von Ladepunkten in Privathaushaltenund Unternehmen bieten müssen."Zudem bieten immer mehr Hotels, Restaurants und Einkaufszentren als zusätzlichenKundenservice Parkplätze mit Ladesäulen. "Beispielsweise kann ich meine Batteriekostenlos aufladen, während ich einkaufe", fügt er hinzu. Mit der SEAT App lässtsich der Ladezustand der Batterie jederzeit über das Mobiltelefon überwachen.5. Höhere Reichweite für weniger GeldDer Mii electric hat eine Reichweite von bis zu 358 Kilometern im Stadtverkehr."Damit könnte ich mehrere Tage durch die Stadt pendeln, ohne aufladen zu müssen.Aber da ich das Auto jede Nacht in der Garage auflade, muss ich mir über denBatteriestand nie ernsthaft Gedanken machen", erklärt er.Darüber hinaus ist der umgerechnete Verbrauch eines Elektroautos erheblichgeringer als der eines Verbrenners. Auch der Wartungsaufwand ist bedeutendgeringer. "Ja, der Anschaffungspreis erscheint erst einmal hoch. Aber das zahltsich schnell aus, wenn man die Gesamtkosten über die komplette Nutzungsdauer desFahrzeugs errechnet. Gerade im Stadtverkehr verbrauchen Elektrofahrzeuge amwenigsten Energie, auf der Autobahn bei schneller Fahrt hingegen am meisten. BeiVerbrennungsmotoren ist es genau umgekehrt. Sie verbrauchen im Stadtverkehr ammeisten Kraftstoff", so Carlos.6. Subventionen und SteuervergünstigungenSEAT hat es sich zum Ziel gesetzt, mit kostengünstigen Autos wie dem SEAT Miielectric Elektromobilität für die breite Masse zugänglich zu machen. In derAnschaffung sind Elektrofahrzeuge aber immer noch teurer als konventionelleFahrzeuge mit Verbrennungsmotor.In vielen europäischen Ländern werden Elektrofahrzeuge bezuschusst, darunterauch in Deutschland. Konkret bedeutet das für den SEAT Mii electric eineFörderung von derzeit 4.000, bald sogar schon 6.000 Euro. Damit kostet derkleine spanische Cityflitzer in Deutschland nur noch knapp über 14.000 Euro undgehört damit zu den günstigsten batterieelektrischen Fahrzeugen überhaupt.Darüber hinaus gibt es verschiedene Steuervergünstigungen für Elektroautos. InSpanien werden beispielsweise 75 Prozent weniger Kfz-Steuer fällig, inDeutschland sind alle bis zum 31.12.2020 neu zugelassenen E-Fahrzeuge für dienächsten zehn Jahre komplett von der Steuer befreit. 