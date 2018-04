London (ots/PRNewswire) -Sechs Minister und zwei stellvertretende Minister für denEnergiesektor aus Burkina Faso, Gabun, Äthiopien, Liberia, Uganda,Simbabwe, Ghana und Namibia werden anlässlich des 20. Jubiläums desjährlichen Africa Energy Forum (AEF) vom 19. bis 22. Juni nachMauritius reisen. Die Konferenz findet erstmals in Afrika statt.Damit sollen die Leistungen der afrikanischen Energiebranche in denletzten zwei Jahrzehnten gefeiert werden.Das Thema "Reflections on the last 20 years" [ein Rückblick aufdie vergangenen 20 Jahre] wird sich durch die komplette Veranstaltungziehen, wenn AEF-Anhänger aus dem öffentlichen und privaten Sektorerneut zum Forum eingeladen sind, um die Fortschritte imEnergiebereich in Afrika während der vergangenen zwei Jahrzehnte zubesprechen. 61 % des afrikanischen Kontinents sind normalerweise aufdem Forum vertreten, das jedes Jahr 2.000 Teilnehmer aus der höchstenFührungsebene zu einer viertägigen Konferenz und einer privaten Messebegrüßt.Video - https://youtu.be/G7Zq_esYdRQDer 20-Jahre-EnergieplanFührende Organisationen wie die Weltbank und die University ofCalifornia, Berkeley, werden Pläne für ein selbstständiges Afrikavorlegen, mit denen künftige Ziele und die Ergebnisse des 20. AEFfestgelegt und überwacht werden sollen.Personen, die sich im Lauf der 20 Jahre besonders um die Brancheverdient gemacht haben, sollen in der "Africa Energy Forum Hall ofFame" gewürdigt werden. Der Programmdirektor des Forums ShiddikaMohamed erklärte: "Ohne die fortlaufende Unterstützung derAEF-Community wäre dieser Meilenstein nicht möglich gewesen; ihrDurchhaltevermögen und ihre Entschlossenheit, sich in der Branche zubehaupten, sind eine echte Inspiration. Es ist wichtig, bei einemsolchen Meilenstein eine Bestandsaufnahme zu machen und die Menschenund Teams hinter den Leistungen zu würdigen."2017 hieß das AEF knapp 2.000 Besucher aus 77 Ländern (33 davonafrikanische Länder) in Dänemark willkommen. Dabei wurden mehrereVerträge unterzeichnet, unter anderem mit Bekanntgaben von USTDA, derWeltbank und InfraCo Africa.Erleben Sie die Höhepunkte vom Africa Energy Forum 2017 inKopenhagen (https://youtu.be/G7Zq_esYdRQ)Pressekontakt:über das Forum erhalten sie hier:Kontakt: Amy Offord | Marketing ManagerVeranstaltungsdaten: 19. bis 22. Juni 2018Veranstaltungsort: Paradis & Dinarobin Beachcomber Hotels, MauritiusOrganisator: EnergyNet, Teil von Clarion Events Ltd.E-Mail: AEF@energynet.co.uk, +44(0)20-7384-8068http://www.africa-energy-forum.comOriginal-Content von: Africa Energy Forum, übermittelt durch news aktuell