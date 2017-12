Sechs Staaten fordern EU-Plan für Glyphosat-Ausstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Umwelt- und Agrarminister aus Frankreich und fünf anderen EU-Staaten fordern von der EU-Kommission einen Plan zum Ausstieg aus der Nutzung des umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat.



Begleitend zu der Ende November beschlossenen Verlängerung der Zulassung von Glyphosat um fünf Jahre sollten die Risiken begrenzt werden, heißt es in einem auf den 19. November datierten Brief der Minister aus Frankreich, Griechenland, Slowenien, Luxemburg, Belgien und Malta, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Kommission solle einen "Ausstiegs-Plan" entwickeln und neue Studien zu Risiken und Alternativen anregen.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, die gegen die Verlängerung der Glyphosat-Zulassung war, hat den Brief nicht unterschrieben. Das Umweltministerium teilte auf Nachfrage mit, dass Hendricks den Inhalt des Briefes ebenso wie alle anderen SPD-geführten Bundesministerien unterstütze. Da es innerhalb der geschäftsführenden Bundesregierung keine einheitliche Linie zum Glyphosat-Ausstieg gebe, habe sie von einer Unterschrift abgesehen.

Deutschland hatte der Zulassung des in der Landwirtschaft und in Privathaushalten weit verbreiteten Herbizids auf Geheiß von Agrarminister Christian Schmidt (CSU) in Brüssel zugestimmt, obwohl Hendricks dagegen war. Kanzlerin Angela Merkel hatte Schmidt deswegen gerügt - eigentlich hätte Deutschland sich der Stimme enthalten müssen. Glyphosat steht im Verdacht, Krebs auszulösen. Umweltschützer fürchten zudem negative Folgen für Tier- und Pflanzenwelt./ted/DP/she