Sechs Prozent der erwerbstätigen Väter arbeiten in Teilzeit

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Durchschnittlich sind im Jahr 2016 etwa sechs Prozent der erwerbstätigen Väter in Deutschland einer Beschäftigung in Teilzeit nachgegangen. Der wichtigste Grund für eine Teilzeittätigkeit der Väter insgesamt war das Fehlen einer Vollzeitstelle (24 Prozent), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. 15 Prozent der Väter, die im Jahr 2016 in Teilzeit beschäftigt waren, gaben als Grund für die Reduzierung ihrer Arbeitszeit die Betreuung von Kindern an.

Der Anteil ist bei Vätern mit jüngeren Kindern größer: So nannten knapp ein Viertel (24 Prozent) der Väter mit jüngstem Kind zwischen drei und zehn Jahren die Kinderbetreuung als Motiv für weniger Arbeitsstunden. War das jüngste Kind unter drei Jahren, stellte die Kinderbetreuung für jeden fünften Vater (20 Prozent) einen Grund für die Arbeitszeitreduzierung dar.

