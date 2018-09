Mainz (ots) -Drei Inneneinrichter, aber nur ein Auftrag: In derEinrichtungsshow "3 Pläne für mein schönstes Zimmer", die das ZDF ab9. September 2018 sonntags nach dem "ZDF-Fernsehgarten" um 14.15 Uhrzeigt, treten in sechs Folgen Design-Profis gegeneinander an, um einZimmer perfekt neuzugestalten. Wer den Zuschlag zur Neugestaltungerhält, entscheiden die Bewohner.Ob Wohnzimmer mit Kellerflair oder ein Bad aus den Sechzigern - ineinem Loft in Berlin erarbeiten die Designer Betty, Ingo und Sashaihre Entwürfe, und jeder präsentiert seinen Gestaltungsplanschließlich den Auftraggebern. Welcher Einrichtungsprofi hat mitseinem Konzept Geschmack und Stil der Bewohner am besten getroffen?Die Bewohner müssen sich für einen der drei Pläne entscheiden. DerInneneinrichter, der den Zuschlag erhält, darf sein Konzept umsetzen,und schließlich wird das neue Zimmer seinen Bewohnern präsentiert.Die konkurrierenden Design-Profis kommentieren die Aktionen, Pläneund Umsetzungen jeweils gegenseitig.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3plaenePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell