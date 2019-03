Sechs Konsortien wollen Batteriezellfabrik in Deutschland bauen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Unternehmenskonsortien, welche die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Aussicht gestellten Fördermittel für den Aufbau einer Batteriezellfertigung in Anspruch nehmen wollen, müssen ihren Antrag bis Freitag abgeben: Nach Angaben des Ministeriums haben bis Mittwoch sechs Konsortien ihre Anträge eingereicht. Teilweise seien die Unterlagen allerdings noch lückenhaft, sagte ein Ministeriumssprecher dem "Handelsblatt". So umfasse einer der Anträge lediglich drei Seiten.

Andere Anträge dagegen sähen bereits schon sehr gut aus. Altmaier hatte im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt, den Aufbau einer Batteriezellfertigung mit insgesamt bis zu einer Milliarde Euro fördern zu wollen. Die EU-Kommission unterstützt Altmaiers Initiative, sodass beihilferechtliche Probleme bei der Förderung nach Einschätzung des Ministers nicht zu erwarten sind. Ende Februar hatte das Ministerium die Förderbedingungen bekannt gegeben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur