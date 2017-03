Bonn (ots) - Im Vorfeld des sechsten Jahrestages der Syrienkrise(15. März) macht die Hilfsorganisation CARE darauf aufmerksam, dassin Syrien weiterhin 650.000 Menschen, darunter 300.000 Kinder, in 13belagerten Gebieten wie Madaja, Zabadani, Fua, Kfarja oder Deirez-Zor ausharren. Allein in Deir ez-Zor sind 93.000 Zivilisteneingeschlossen.Insgesamt sind fast fünf Millionen Syrer sowohl für internationaleals auch lokale humanitäre Akteure aufgrund von Kampfhandlungen, derschwierigen Sicherheitslage und Blockaden nur extrem schwer zuerreichen. Auch verweigerte Genehmigungen für Hilfstransporte auflokaler und nationaler Ebene und nicht eingehaltene Feuerpausen durchdie beteiligten Konfliktparteien machen eine ausreichende undeffiziente Hilfe unmöglich."Wir fordern vollständigen und dauerhaften Zugang für humanitäreHilfe in Syrien. Die Belagerung von Zivilisten und das Aushungernunschuldiger Kinder darf nicht länger als Kriegsmittel eingesetztwerden", so Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CAREDeutschland-Luxemburg. Die Einhaltung internationalen Rechts unddamit humanitärer Zugang zur notleidenden Bevölkerung sei absoluterGrundpfeiler für eine politische Lösung und einen dauerhaftenFrieden. "Dieser Krieg darf nicht zur Gewohnheit werden. HumanitäreHilfe ist Grundvoraussetzung; aber im Moment wird sie verwendet wieein Pflaster für eine eiternde Wunde. Ohne bedingungslosenhumanitären Zugang werden weiterhin Menschen sterben, weil sie keinenZugang zu Nahrungsmitteln oder medizinischer Hilfe haben."Insgesamt benötigen 13,5 Millionen Menschen in Syrien humanitäreHilfe, davon sind knapp 50 Prozent Kinder. Im Jahr 2017 werden siebenMillionen Menschen in Syrien auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen undzwei Millionen von Hunger bedroht sein. Damit ringen acht von zehnHaushalten im Land darum, alle Familienmitglieder täglich mitausreichend Nahrung zu versorgen.Trotz gebrochener Waffenruhen und vieler Gefahren für lokaleHelfer konnten CARE und seine Partnerorganisationen seit Beginn desKrieges über 1,9 Millionen Menschen mit lebensrettender Hilfeerreichen. "Ein Aufgeben ist für uns nicht denkbar. Es muss aberendlich mehr getan werden, damit unsere lokalen Partner nicht ihrLeben riskieren und Angriffen ausgesetzt sind, wenn sie anderenhelfen zu überleben", so Zentel. Seit dem Beginn des Syrienkonfliktswurden 147 Helfer getötet, allein 2016 waren es 66.CARE ruft zu Spenden für Syrien auf:Spendenkonto 4 40 40Sparkasse KölnBonn, BLZ 370 50 198 IBAN: DE93 3705 0198 0000 044040 BIC: COLSDE33 Stichwort: Syrien Hilfe www.care.de/spendenPressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Johanna MitscherlichTelefon: 0228 / 97563 48Mobil: 0176 / 703 301 14E-Mail: mitscherlich@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell