Sechs Jahre Syrienkrieg: Die verheerenden Folgen der Bomben

München (ots) - Seit sechs Jahren sind die Menschen in SyrienOpfer eines Konflikts, der von ungezielten Bombenangriffen vonseltener Intensität geprägt ist. Allein zwischen September undDezember 2016 gab es pro Tag durchschnittlich 94 Angriffe mitExplosivwaffen. In Syrien und den angrenzenden Ländern erleben dieTeams von Handicap International täglich das Leiden und die Traumatader vertriebenen Syrerinnen und Syrer, die Opfer des pausenlosenEinsatzes von Explosivwaffen sind."Die Kinder hatten extreme Angst vor den Bombengeräuschen",erzählt die Syrerin Hamida. "Wenn du so etwas erlebst, wirst du esnie wieder vergessen." Hamida selbst wurde bei einem Angriffverletzt, aber sie verließ ihre Heimatstadt mit ihrer Familie erst,als ihr Haus ganz durch Bomben zerstört wurde. Ein Jahr lang flohensie von Stadt zu Stadt, doch den Bombardierungen konnten sie nichtentkommen. Drei Familienmitglieder wurden auf der Flucht beiAngriffen schwer verletzt, bis die Familie schließlich nach Jordaniengelangte.Hamidas ist eine von vielen Stimmen, die Handicap International imSeptember 2016 im Bericht "Qasef: Flucht vor den Bomben" gesammelthat. Der Bericht zeigt, dass der massive Einsatz von Explosivwaffenin bewohnten Gebieten eine der Hauptursachen für die Flucht so vielerMenschen aus Syrien ist. Laut einer Studie des Integrated RegionalInformation Network (IRIN) waren im Jahr 2012 noch 48 % der zivilenOpfer auf den Einsatz von Explosivwaffen in besiedelten Gebietenzurückzuführen. 2016 waren es 83 %.Seit 2012 hat Handicap International rund 600.000 Menschen inSyrien und den Nachbarländern geholfen. Mélanie Broquet ist für dieKoordination dieses Einsatzes verantwortlich. "Bombardierungen undRaketenbeschuss sind im Syrien-Konflikt zur Regel geworden. Sie habeneine grauenvolle Intensität erreicht und verheerende Auswirkungen aufdie Zivilbevölkerung", berichtet sie. "Ganze Städte sind zerstört;die Bevölkerung ist traumatisiert. Nach Ende des Konflikts wird esGenerationen dauern, bis das Land und die Menschen sich davon erholthaben."Nach UN-Angaben wurden in Syrien 2016 bei 101 Bombenangriffenmedizinische Einrichtungen zerstört. UNICEF berichtet außerdem von 84Angriffen auf Schulen. Hier wird eindeutig das Völkerrecht verletzt.Auch der humanitäre Zugang zu Millionen von Menschen ist vielfachblockiert. Handicap International beteiligt sich deshalb am 9. Märzan einer Aktion von über 20 humanitären Organisationen vor demdeutschen Bundestag - mit der gemeinsamen Forderung, den humanitärenZugang in Syrien sicherzustellen und das Völkerrecht zu wahren. Beider Aktion in Berlin werden unter anderem eine Syrerin und ein Syreranwesend sein, die für Handicap International in Flüchtlingslagernhumanitäre Hilfe geleistet haben und heute selbst als Geflüchtete inDeutschland leben. Beide stehen den Medien gerne für Interviews zurVerfügung.