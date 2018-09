München (ots) -- Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Nächste Folge am Sonntag, 30. September, um 22:25 Uhr bei RTL IINach dem Comeback von Natobi, müssen Janine und Richard die Inselverlassen. Zwischen Sebastian und Jessica kommt es zu einem großenDrama. Drei Islander müssen sich einem Lügendetektortest unterziehenund am Ende müssen zwei Paare aus der Villa ausziehen. Drei Pärchenziehen somit ins große Finale ein.Comeback von NatobiSeit Freitag sind Natascha (28) und Tobias (25) wieder offiziellein Paar. Janine (22) und Richard (21) konnten ihr Liebesglück aufder Insel nicht finden und ziehen als Singles aus der Villa aus. Istdie Liebe von Natobi wirklich echt oder Kalkül? Schließlich steht dasgroße Finale direkt vor der Tür. Bei den Islandern gibt es kritischeStimmen...Trennung bei Jessica und Sebastian?Bei Sebastian (25) und seiner Jessica (22) kriselt es gewaltig.Der muskulöse Barkeeper möchte "Love Island" verlassen. Das trifftJessica sehr. Unter Tränen versucht sie, ihn davon überzeugen, dassalles wieder gut wird zwischen den beiden. Gibt es ein Happyend oderhat ihre Beziehung keine Chance mehr?Liebesglück bei Lisa und YanikLisa (21) und Yanik (31) schweben auf Wolke 7. NachStartschwierigkeiten haben die beiden nun endlich zueinandergefunden. Die Turteltäubchen sind sich sicher, auch im wahren Lebenmöchten sie ein Paar bleiben. Verliebt verkünden sie den anderenIslandern die frohe Botschaft.Der Lügendetektortest - Jetzt kommt alles ans LichtDie Zuschauer haben entschieden: Drei Islander müssen sich einemLügendetektortest unterziehen. Ihre Wahl fiel auf Yanik (31), Tobias(25) und Sebastian (25). Wem geht es nur um den möglichen Gewinn von50.000 Euro? Und bei wem sind wahre Gefühle im Spiel? Wer sagt dieWahrheit und wer versucht sich durchzumogeln? Einige Antworten undderen Auflösung sorgen für Aufregung und Tränen bei den Mädels...Das Ergebnis des App-Votings - Zwei Paare müssen gehenEs ist wieder soweit: Jana-Ina verkündet das Ergebnis desApp-Votings. Die Islander zittern, denn heute Abend müssen gleichzwei Paare die Liebesinsel verlassen. Wen wird es treffen? Joana (22)und Victor (20), Jessica (22) und Sebastian (25), Natascha (28) undTobias (25), Lisa (21) und Yanik (31) oder Tracy (20) und Marcellino(25)? Nach der Entscheidung ziehen drei Paare in das große Finaleein."Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge amSonntag, den 30. September, um 22:25 Uhr bei RTL IIÜber "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell