Sebastian Vettels Formel 1-Outfit bringt mehr als 20.000 Euro ein / United Charity gibt Erlöse aus Ferrari-Sammlerstücken an Förderprojekt für Kinder weiter

Baden-Baden (ots) - Mit den Original Ferrari-Sammlerstücken desviermaligen Formel 1-Weltmeisters Sebastian Vettel hat UnitedCharity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, einen sensationellenErlös in Höhe von 20.903 Euro erzielt. Das Geld kommt nun zu 100Prozent einem Förderprojekt für Kinder zugute.Auf www.unitedcharity.de hatten Motorsport-Fans mehrere Wochenlang die Möglichkeit, auf Sebastian Vettels Rennhelm, Rennanzug,Rennhandschuhe sowie Rennschuhe zu bieten. Am stärksten gefragt wardabei der Original Rennhelm des gebürtigen Heppenheimers, der einer50-jährigen Bieterin aus Österreich stolze 13.812 Euro wert war. DieSammlerstücke waren von der Santander Consumer Bank gespendet worden.Den gesamten Erlös aus den vier Versteigerungen leitet UnitedCharity an den Verein zur Förderung von Landesjugendensembles NRWe.V. weiter. Der 2011 gegründete Verein unterstützt die musikalischeEntwicklung von Kindern und Jugendlichen.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 6,4 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.