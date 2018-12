Berlin (ots) -Kress zeichnet "Tagesspiegel"-Herausgeber Sebastian Turner als"Medienmanager des Jahres" aus. In einer Publikumswahl hatten rund2.300 "kress"-Leserinnen und -Leser ihre Stimme abgegeben. Auf Platz2 ist Gruner+Jahr-Vorstand Stephan Schäfer. Dritter istBurdaNews-Chef Burkhard Graßmann."Chefredakteurin des Jahres" ist Julia Bönisch (süddeutsche.de)vor Spiegel Online-Chefin Barbara Hans und Ulf Poschardt ("DieWelt"). Die "Newcomerin des Jahres" (unter 35 Jahre) heisst MariaExner. Sie ist stellvertretende zeit.de-Chefredakteurin. Auf demzweiten Platz steht Hanna Theune (Publisherin von "Flow", "Hygge" und"Living at Home") vor Marie Todeskino (Chefredakteurin "Der Westen")auf Platz 3.Der Branchendienst "kress" zeichnet jährlich Führungskräfte in derMedienbranche aus, die außergewöhnliche Arbeit geleistet haben.Insgesamt hatte die Redaktion 30 Persönlichkeiten für die "kressawards 2018" nominiert.Den "Sonderpreis für das Lebenswerk" vergibt "kress" in diesemJahr an Friede Springer. Axel Springer zählt weltweit zu denMedienunternehmen, die bei der Transformation des Geschäfts amweitesten sind, heißt es in der Begründung.Im vergangenen Jahr erhielt Hubert Burda den Preis für dasLebenswerk. Als Medienmanager des Jahres wurde "Zeit"-Chef RainerEsser geehrt.Die "kress awards" werden am 13. Mai 2019 beim European NewspaperCongress in Wien übergeben.Am Donnerstag, den 13. Dezember, erscheint "kress pro", dasMagazin für Führungskräfte bei Medien, mit allen Ergebnissen. DasE-Paper ist verfügbar bei www.newsroom.de/shopPressekontakt:Markus Wiegand, Tel. +49 (0) 7742 9754 019, E-Mail:markus.wiegand@kresspro.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell