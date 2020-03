"Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht!": In 3sat meldet sich Sebastian Pufpaff aus dem Home-Office (FOTO)

Mainz (ots) - werktäglich ab Mittwoch, 25. März 2020, 19.50 UhrFür Sebastian Pufpaff ist noch nicht Schicht: Jetzt, wo Kabarett im öffentlichen Raum nicht mehr stattfinden kann, meldet sich der Satiriker aus dem Home-Office. Von dort liefert er einen siebenminütigen Quasi-Alone-Stand-Up "Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht!" - in 3sat zu sehen ab Mittwoch, 25. März 2020, werktäglich um 19.50 Uhr und in der 3sat-Mediathek. "'Noch nicht Schicht!' ist nicht einfach eine Show, sondern eine Einstellung", sagt Sebastian Pufpaff. "Wir kommentieren Tagesaktuelles mit Witz und Satire und versuchen, durch Leichtigkeit Optimismus zu verbreiten." Die satirisch-optimistische Aufarbeitung des Tagesgeschehens ist für den Satiriker eine echte Alternative zu Angststatistiken, Verschwörungstheorien und Defätismus.3sat geht mit der Produktion neue Wege: Erstmalig wird mit "Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht!" eine Sendung von allen Beteiligten im Home-Office produziert. Sebastian Pufpaff nimmt sich in seinem Wohnzimmer auf, der Regisseur ist zugeschaltet, die fertige Show nimmt die zuständige ZDF-Redaktion zuhause ab und bringt sie dann auf Sendung.Fans von Kabarett und Kleinkunst finden weiteres Programm in der 3sat-Mediathek, darunter aktuelle Folgen von "Pufpaffs Happy Hour", "Asül für Alle" oder alle Aufzeichnungen vom 3satFestival 2019.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/sebastianpufpaff3sat-Mediathek: https://3sat.de/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4555329OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell