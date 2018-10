Hamburg (ots) -"Ich will nur Filme machen, die es unbedingt geben muss", sagtSebastian Koch im EMOTION-Interview mit Bärbel Schäfer (Ausgabe11/18, ab Donnerstag, 4. Oktober im Handel, www.emotion.de). Siehtganz so aus, als wäre das dem 56-Jährigen bei seiner zweitenZusammenarbeit mit Oscar-Gewinner Florian Henckel von Donnersmarckerneut gelungen. "Werk ohne Autor", der heute ins Kino kommt und alsdeutscher Beitrag ins Oscar-Rennen geht, ist von frühenLebenserfahrungen des Malers Gerhard Richter inspiriert. Koch spieltProf. Carl Seeband, der an Richters ersten Schwiegervater angelehntist, einen SS-Obersturmbannführer, der verantwortlich fürZwangssterilisationen war. "Beim Lernen seiner Sprache, die wie miteinem Skalpell gedankliche Linien zieht, wurde ich manchmal fastverrückt", sagt Koch, für den die Schauspielerei seine Chance gewesensei, aus der engen Vorortwelt auszubrechen. "Die Bühne war eine ArtBefreiung für mich."Mit Henckel von Donnersmarck ist er heute befreundet: "Es gibtzwischen uns eine künstlerische Verwandtschaft", erzählt er. EineVerbundenheit, über die er sich freut. "Das ist etwas Seltenes", sagter. "Ich kenne auch die Konkurrenz und die Einsamkeit innerhalb einesEnsembles."Was er nicht kennt, ist Neid. "Das, was ich mache, kann ich nichtanders machen. Dadurch schneide ich dem Neid die Luft ab", erzählt erEMOTION-Autorin Bärbel Schäfer. Dafür macht sich der Mann, der fürseine Rolle in dem oscarprämierten Film "Das Leben der anderen" als"Bester Europäischer Schauspieler" ausgezeichnet wurde, immer nochDruck: "Bis die Kamera läuft, bin ich wahnsinnig nervös. Es gibt fürmich, trotz aller Erfahrung, immer noch keine Routine."Und es gibt noch etwas, woran alle Erfahrung nichts ändert:Nacktszenen. "Das ist immer ein bisschen g'schamig und bleibt einwenig absurd", sagt er, aber das sei Arbeit und nicht so erotisch,wie sich das viele vorstellten. Humor helfe - aber wenn die Kameradann läuft, hilft nur noch eins: "Ich atme zweimal durch, zeig mich,wie ich bin, und drehe."EMOTION bietet Inspiration und Impulse für Frauen, die ihr Lebenselbstbestimmt gestalten und sich weiterentwickeln wollen. EMOTIONist Teil der INSPIRING NETWORK GmbH & Co. KG. Neben dem FrauenmagazinEMOTION und EMOTION.DE gehört dazu auch das Veranstaltungs- undWeiterbildungsangebot von EMOTION.events sowie diePhilosophie-Zeitschrift HOHE LUFT.EMOTION erscheint seit November 2009 in der EMOTION Verlag GmbHmit einer verkauften Auflage von EMOTION erscheint seit November 2009in der EMOTION Verlag GmbH mit einer verkauften Auflage von 51.644Exemplaren (IVW II/2018) zu einem Copypreis von 4,90 Euro.Pressekontakt:Silvia FeistEMOTION Verlag GmbHE-Mail: silvia.feist@emotion.deOriginal-Content von: EMOTION Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell