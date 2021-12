Sebastian Holmer neuer Berater bei Heidrick & Struggles

Frankfurt (ots) -Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2570695-1&h=4197568743&u=http%3A%2F%2Fwww.heidrick.com%2F&a=Heidrick+%26+Struggles) (NASDAQ: HSII) gewinnt mit Sebastian Holmer (39) einen weiteren Berater für das deutsche Executive Search Team. Herr Holmer verstärkt den Bereich Global Technology and Services (GTS) und nimmt seine Tätigkeit vom Münchner Büro aus auf. Nach Kristin van der Sande, die Anfang des Jahres zu Heidrick & Struggles stieß, ist Sebastian Holmer der zweite Technologie-Experte, der in diesem Jahr die deutsche GTS Practice erweitert.Sebastian Holmer wechselt von einer namhaften Personalberatung zu Heidrick & Struggles, bei der er die vergangenen Jahre die Praxis-Gruppe Digital/Technologie leitete. Zuvor war er mehrere Jahre für eine internationale Beratung tätig, die sich auf die Besetzung von Digital- und Marketing-Positionen spezialisierte.Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, sagt: "Mit Sebastian Holmer setzen wir unseren erfolgreichen Wachstumskurs auch beim Recruiting fort. Neben Herrn Holmer und Frau van der Sande konnten wir dieses Jahr im Executive Search zudem Silke Eisenreich von uns überzeugen. In dem Bereich Heidrick Consulting verstärken uns seit kurzem Janina Johannsen und Boris Diekmann. Damit besetzen wir zukunftsorientierte Felder mit jungen qualifizierten Experten."Über Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist der Premiumanbieter in den Bereichen Executive Search, Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und Management-beratung. Seit mehr als 60 Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in der Personalberatung und ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als Partner für ganzheitliche Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu gestalten. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.heidrick.comAnsprechpartner:Dr. Nicolas von Rosty, Managing Partner Deutschland+49-89-998110, nvonrosty@heidrick.comFür PresseanfragenDr. Klaus Westermeier Medienbüro+49-172-8433232, info@kwestermeier.deOriginal-Content von: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell