Sebastian Hofelich ab März neuer CFO von immowelt

Nürnberg (ots) -- Sebastian Hofelich wird ab 1. März 2021 neuer Chief Financial Officer (CFO) bei immowelt- Sebastian Hofelich ist ausgewiesener Finanzexperte mit langjähriger Führungserfahrung im Finanz- und Digitalbereich- Ulrich Gros verlässt immowelt Ende April auf eigenen WunschNürnberg (ots) - Ab 1. März 2021 wird Sebastian Hofelich neuer Chief Financial Officer (CFO) bei immowelt. Der studierte Wirtschaftsingenieur bringt viel Erfahrung im Bereich Finanzen und Digitales mit: Nach Stationen in der internen Unternehmensberatung und im Controlling der BMW Group wechselte er zu DriveNow, das er als CFO und später als CEO zu einem der größten und profitabelsten CarSharer weltweit aufbaute. Zuletzt war Sebastian Hofelich als Group CFO der Intelligent Apps GmbH maßgeblich an deren Erfolg beteiligt. Die Group ist ein europaweit führender Ride-hailer mit den Marken FreeNow (ehemals MyTaxi) und Beat. "Ich freue mich schon sehr darauf, bald Teil der immowelt Group zu sein und ihren Erfolg aktiv mitzugestalten", sagt der 45-jährige Wahlmünchner. "Die Immobilienbranche ist ein spannender und auch herausfordernder Markt mit viel Potenzial."Sebastian Hofelich ist ausgewiesener Fachmann für die Themen Finanzen, Accounting sowie Controlling und besitzt zudem viel Erfahrung im Plattformbereich. "Mit Sebastian Hofelich konnten wir unseren Wunschkandidaten für den Posten als CFO bei immowelt gewinnen", betont Dr. Stephanie Caspar, Vorstand Classifieds Media der Axel Springer SE. "Durch seine langjährige Erfahrung im Finanz- und Digitalbereich wird er die positive Entwicklung von immowelt weiter mit vorantreiben.""Mit Sebastian Hofelich kommt ein sehr versierter CFO an Board, der sowohl Erfahrung aus der dynamischen Start-up-Szene mitbringt als auch Learnings aus der Arbeit in einem internationalen Konzern", hebt immowelt CEO Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler hervor. "Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Sebastian Hofelich, den ich als sehr agilen, strategisch denkenden und aufgeschlossenen Menschen kennengelernt habe."Ulrich Gros widmet sich neuen AufgabenSebastian Hofelich wird Nachfolger von Ulrich Gros (55), der das Unternehmen Ende April auf eigenen Wunsch nach 20 Jahren verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.In seiner Zeit als CFO hat sich immowelt.de zu einem der führenden Immobilienportale in Deutschland entwickelt. Ulrich Gros kann sowohl jährliche Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich auf der Haben-Seite verbuchen als auch den erfolgreichen Zusammenschluss der Immowelt AG mit der damaligen Immonet GmbH im Jahr 2015. "Mit seinem fundierten Fachwissen, der außerordentlichen Marktkenntnis und seiner Führungsstärke sorgte Ulrich Gros dafür, dass immowelt nicht nur in der Transitionsphase nach dem Weggang der Gründer Ende 2018, sondern bis heute auf Erfolgskurs blieb", würdigt Dr. Stephanie Caspar seine Verdienste. "Ich bedanke mich bei ihm für den hervorragenden Job, den er bei immowelt gemacht hat und wünsche ihm für seine Zukunft das Beste.""Was Ulrich Gros in den vergangenen 20 Jahren bei immowelt mit aufgebaut hat, ist einzigartig. Wir werden sein Know-how und seine Persönlichkeit vermissen. Ich wünsche ihm von Herzen nur das Beste", sagt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler.