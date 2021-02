Sebastian Heinlein wird Head of Development und Creative Director bei SEO Entertainment

München (ots) -- Entwicklung und Kreation neuer Non-Fiction-, Entertainment- und Unterhaltungsformate und Co-Development für LEONINE Studios- LEONINE Studios CEO Fred Kogel: "Mit SEO Entertainment und Sebastian Heinlein perfekte Ausgangsbasis für weiteres Wachstum im Non-Fiction-Produktionsbereich geschaffen"München (ots) - Sebastian Heinlein tritt am 1. April 2021 als Head of Development und Creative Director in die SEO Entertainment GmbH ein. Zusätzlich zu seiner Funktion bei SEO Entertainment wird er auch für weitere Non-Fiction Produktionsunternehmen der LEONINE Studios im Development tätig sein. Seine Aufgaben umfassen das Development und die Kreation von Non-Fiction-, Entertainment- und Unterhaltungsformaten sowie die Adaption von internationalen Formatrechten für den deutschen Markt.Sebastian Heinlein wird an Gillad Osterer, den Geschäftsführer der SEO Entertainment und an Nina Etspüler, Head of Entertainment Development der LEONINE Studios, berichten.LEONINE Studios CEO Fred Kogel: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sebastian Heinlein einen in der Branche überaus geschätzten und einen der profiliertesten Kreativen für SEO Entertainment und LEONINE Studios gewinnen konnten. Er hat sich seinen Namen als ein besonders innovativer und talentierter Creative Developer im Entertainment gemacht. Mit ihm, Nina Etspüler und unserer erst kürzlich getätigten Beteiligung SEO Entertainment stärken wir unseren Produktionsstandort München und unsere Kompetenz im Bereich Comedy nachhaltig und haben uns eine perfekte Ausgangsbasis für weiteres Wachstum im Non-Fiction Produktionsbereich geschaffen."Gillad Osterer: "Sebastians und meine Wege kreuzen sich schon seit einigen Jahren. In dieser Zeit habe ich seinen Werdegang genau wahrgenommen. Neben seinen kreativen, inhaltlichen und Umsetzungsstärken, spricht auch das Menschliche absolut für ihn. Dass Sebastian sich für den neuen, spannenden Weg der SEO Entertainment unter dem LEONINE Studios Dach entschieden hat, freut mich persönlich besonders."Sebastian Heinlein: "Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben bei einem so erfolgreichen und innovativen Produktionsunternehmen wie SEO Entertainment. Gleichzeitig eröffnen sich durch LEONINE Studios vielfältige und spannende kreative Perspektiven, die meinen neuen Aufgabenbereich noch reizvoller und internationaler machen."Sebastian Heinlein war zuletzt bei Constantin Entertainment als Head of Development tätig. Zuvor verantwortete er als Executive Producer die Produktion der erfolgreichen und mit dem Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichneten Show CATCH! - DER GROSSE SAT.1 FANG-FREITAG mit Luke Mockridge. Von 2011 bis 2018 betreute er als Programm Manager bei ProSieben Entertainment u.a. das hochinnovative Format DIE BESTE SHOW DER WELT und die legendäre Late-Night-Show CIRCUS HALLIGALLI mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. DIE BESTE SHOW DER WELT erhielt den Deutschen Fernsehpreis, CIRCUS HALLIGALLI wurde mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.Über LEONINE Studios:LEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein.Mit seinen drei Segmenten LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen i&u TV, Odeon Film, Odeon Entertainment, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.Pressekontakt:Henriette GutmannHead of Corporate Communication & Sales MarketingTel. +49 (0)89 999 513 - 0Email: communication@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell