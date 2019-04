Bonn/Kassel (ots) - Der Bundesvorsitzende des Bundes DeutscherKriminalbeamter, Sebastian Fiedler, kritisiert, dass die heutevorgestellte Polizeiliche Kriminalstatistik nicht die tatsächlicheKriminalitätslage in Deutschland abbilde. Der Bericht beleuchte "nurdie Kriminalität, die die Polizei im vergangenen Jahr aus ihrer Sichtzu Ende bearbeitet hat", sagte Fiedler im Interview mit demFernsehsender phoenix. Zahlreiche Gefahrensachverhalte undOpferzahlen fehlten in dem Bericht gänzlich.Insbesondere den tatsächlichen Entwicklungen im Bereich derRauschgiftkriminalität werde der Bericht nicht im Ansatz gerecht:"Wir stellen fest, dass wir es derzeit mit einer Rauschgiftschwemmezu tun haben, weil wir nicht viele Ressourcen in diesem Bereicheinsetzen, uns aber dennoch die Drogen buchstäblich vor die Füßefallen". Fiedler fordert außerdem eine Neuausrichtung derKriminalpolizei, insbesondere im Bereich der Cyberkriminalität: "DieKriminalstatistik liefert einen Blick nach hinten. Was wir aberbrauchen, um die Kriminalpolitik zu gestalten, ist ein Blick nachvorne".http://ots.de/sISYUfPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell