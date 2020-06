Seazen: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "FIDELITY COVINGTON TRUST":

Per 18.06.2020, 00:18 Uhr wird für die Aktie Seazen am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 6.95 HKD angezeigt.

Unsere Analysten haben Seazen nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,88. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Seazen zahlt die Börse 4,88 Euro. Dies sind 84 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31,4. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Seazen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Seazen erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 1,42 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -25,09 Prozent im Branchenvergleich für Seazen bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,42 Prozent im letzten Jahr. Seazen lag 25,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.