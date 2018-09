Was sagt man dazu, Seaspan?

Weitere Suchergebnisse zu "Seaspan":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Seaspan, die im Segment "Marine" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 27.09.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 8,59 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Seaspan einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Seaspan jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Seaspan. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Seaspan daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Seaspan von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,45 ist die Aktie von Seaspan auf Basis der heutigen Notierungen 74 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Transportation & Logistics" (32,72) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 6,13 % ist Seaspan im Vergleich zum Branchendurchschnitt Transportation & Logistics (2,66 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 3,47 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.