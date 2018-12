Seaspan: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Seaspan":

Der Seaspan-Kurs wird am 08.12.2018, 23:00 Uhr an der Heimatbörse New York mit 8,28 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Marine".

Seaspan haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Seaspan auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Seaspan in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Seaspan hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Seaspan liegt mit einer Dividendenrendite von 5,26 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Transportation & Logistics"-Branche hat einen Wert von 2,74, wodurch sich eine Differenz von +2,51 Prozent zur Seaspan-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Seaspan verläuft aktuell bei 8,39 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 9,48 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,99 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 8,78 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Seaspan-Aktie der aktuellen Differenz von +7,97 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".