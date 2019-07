Seance App: Die Astrologie- und Psychic Services-App der nächsten Generation im Apple App Store veröffentlicht

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

New York (ots/PRNewswire) - Eine nagelneue Kommunikationsplattformwurde im App Store veröffentlicht.Seance (http://seance.mobi/) ist einen Marktplatz, bietet einTageshoroskop und personalisierte Berichte für die Nutzer. DieAnwendung ist abonnementbasiert: Bei einem Abonnement erhält derNutzer eine bestimmte Menge an Münzen, die er für die Antworten derspirituellen Berater ausgibt.Der App-Marktplatz der spirituellen Berater verfügt über einBewertungssystem, das auf dem Feedback anderer Nutzer sowie auf denBewertungen der Yelp-Reviewer basiert. Astrologen und Hellseher holensich den Preis für ihre Dienstleistungen, wobei die Plattform alsVermittler zwischen ihnen und ihren Kunden agiert. Die Beraterchatten mit ihren Kunden und beantworten ihre Fragen. Außerdem könnendie Benutzer verschiedene Arten von Horoskopen, Kompatibilitäts- undpersönliche Berichte verwenden.Heute hat sich die 2-Milliarden-Dollar-Industrie der psychischenund astrologischen Dienstleistungen weiterentwickelt: Stattaltmodischen Websites mit Telefonnummern und mangelnder Transparenzfordern die Kunden nun ein neues Niveau des Service. Das Entstehenvon Anwendungen wie Seance ist das Ergebnis: Nachdem Seance dieVertrauenselemente mit den Bewertungs- und Kommentarsystemenabgedeckt hat, garantiert das Unternehmen seinen Kunden eine 100%igeRückerstattung, falls der erbrachte Service sie nicht zufriedenstellt.Die Anwendung richtet sich an den gesamten englischsprachigenRaum, der zur Zeit einen großen psychischen und astrologischenLeseboom erlebt. Nicht nur die ältere Bevölkerung favorisiert solcheDienstleistungen: Die Forschung zeigt, dass auch die Millennialsstark zu ihnen geneigt sind. Die Möglichkeit, sich hier und jetztberaten zu lassen, entspricht dem Wunsch der Jugendlichen, sich überden besten Weg aus jeder schwierigen Situation zu informieren.Derzeit sind über 88 000 Unternehmen auf dem US-Binnenmarkt tätig,was diesen Markt zu einem schnellen Kandidaten für die Überflutungmacht. Die Branche der psychischen Lesedienste hat in den letztenfünf Jahren eine steigende Nachfrage des Publikums erfahren. DieInvestoren haben das Marktpotenzial bereits erkannt und sich miteinigen astrologischen und psychischen Anwendungen beschäftigt.Nach der Veröffentlichung des MVP hat sich das Seance-Team daraufkonzentriert, folgende neue Funktionen hinzuzufügen: einausgefeilteres Bewertungs- und Berater-Screening-System, neueBerichte und eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit.Pressekontakt:Dmitriy Ivanovinfo@astrologyapp.site+1-845-202-2602Original-Content von: Seance, übermittelt durch news aktuell