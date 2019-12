Sean Hepburn Ferrer, Sohn von Audrey Hepburn, durch Gerichtsentscheidung bestätigt

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Sean Hepburn Ferrer, der älteste Sohn von AudreyHepburn, ging als Sieger aus einem Gerichtsverfahren hervor, das eine wohltätigeOrganisation gegen ihn anstrengte, welche er 1993 zur Förderung derphilanthropischen Bemühungen seiner Mutter gegründet hatte. Nach einemvierwöchigen Gerichtsverfahren vor dem Obergericht Los Angeles kam Richter DavidSotelo zu dem Schluss, dass die Ansprüche der wohltätigen Organisation, dass sieüber die unabhängigen Rechte zu Nutzung von Namen und Abbild Audrey Hepburnsverfüge, und ohne Zustimmung von Sean Hepburn Ferrer Verträge mit Drittenabschließen könne, nicht gerechtfertigt seien.Im Februar 2017 verklagte Hollywood for Children (HFC) mit Sitz in Kalifornien -dessen dreiköpfiger Aufsichtsrat aus Luca Dotti, dem Halbbruder von Sean HepburnFerrer, Paul Alberghetti, dem früheren Anwalt von Sean Hepburn Ferrer sowieeinem früheren Assistenten besteht - Sean Hepburn Ferrer und machte geltend,dass es über separate und fortdauernde Rechte verfüge, Namen und Abbild vonAudrey Hepburn ohne Zustimmung Sean Hepburn Ferrers zu nutzen, obgleich Ferrer(gemeinsam mit seinem Bruder) alleiniger Inhaber der geistigen Eigentumsrechteist. HFC machte zudem Schadensersatz in Höhe von mehr als 6 Millionen USD vonSean Hepburn Ferrer für angebliche Einmischung in Verträge geltend, die HFC mitDrittparteien abgeschlossen hatte. Angeblich war ihnen gestattet, Namen undAbbild Audrey Hepburns ohne Zustimmung von Sean Hepburn Ferrer zu verwenden. DasGericht kam zu dem Schluss, dass HFC niemals über das unabhängige Rechtverfügte, Namen und Abbild von Audrey Hepburn zu nutzen, außer als Teil seinerGeschäftstätigkeit als: "The Audrey Hepburn Children's Fund". Damit kam dasGericht zu dem Schluss, dass die Handlungen von HFC, ohne Zustimmung von SeanHepburn Ferrer Verträge mit Drittparteien abzuschließen, seine Rechteüberschritten und rechtswidrig waren. Im Rahmen des Urteiles zu Gunsten von SeanHepburn Ferrer kam das Gericht des Weiteren zu dem Schluss, dass es für denAnspruch von HFC bezüglich Einmischung keine rechtliche Grundlage gibt, urteiltedeswegen in Bezug auf den Schadensersatzanspruch von HFC zugunsten Ferrers undließ den Anspruch nicht vor Gericht zu.Lawrence Segal, leitender Anwalt von Sean Hepburn Ferrer im Verfahren, sagte:"Mir war jederzeit klar, dass HFC sich unerlaubte Freiheiten nahm, weit über diebegrenzte Erlaubnis zur Nutzung der Rechte an geistigem Eigentum hinaus, dieSean Hepburn Ferrer ihnen in der Vergangenheit eingeräumt haben mag. Sie nahmensich Rechte heraus und begannen zu handeln, als ob sie Inhaber der Rechte seien,statt Sean Hepburn Ferrer und seinem Bruder. HFC unternahm den Versuch, dieKontrolle von Sean Hepburn Ferrer an Namen und Abbild seiner eigenen Mutter ansich zu reißen. Festzustellen, dass Sean Hepburn Ferrer zwar HFC in derVergangenheit die Erlaubnis erteilt hatte, das geistige Eigentum in Verbindungmit Audrey Hepburn für begrenzte Zwecke des Sammelns von Geldern fallweise zunutzen, dass aber HFC nicht mehr um Erlaubnis bat, sondern begann, Rechtefinanziell auszubeuten, die es wieder besitzt noch kontrolliert, machtbetroffen. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass HFC nie über die Erlaubnis oderunabhängige Rechte an Namen und Abbild von Audrey Hepburn verfügte und dieGesamtheit des Anspruchs von HFC im Gerichtsverfahren gegen Sean Hepburn Ferrerwurde zurückgewiesen. Sean Hepburn Ferrer ging in allen Punkten als Siegerhervor."Als er von der Entscheidung des Gerichtes erfuhr, sagte Sean Hepburn Ferrer:"Nachdem ich in öffentlichen Einreichungen vor Gericht und Pressemitteilungenschlecht gemacht wurde, ist am Ende die Wahrheit herausgekommen. Also ichHollywood for Children im Jahr 1993 gegründet habe, geschah dies mit der bestenAbsicht, die humanitären Bemühungen unserer Mutter fortzusetzen, die zur Kulturunserer Familie geworden sind. Nach meinem Ausscheiden aus Hollywood forChildren im Jahr 2012 habe ich meinen Bruder gebeten, dessen Leitung zuübernehmen. Ich wurde Ehrenvorsitzender der Audrey Hepburn Society im US Fundfor UNICEF die, wie ihre Präsidentin Caryl Stern aussagte, mehr als 150.000.000USD für Kinder weltweit gesammelt hat. Als mein Bruder Luca aber ablehnte, derSociety weiterhin eine Lizenz einzuräumen, mussten wir sie trotzdem schließen.Wenn man sich die Steuererklärungen auf Formular 990 von Hollywood For Childrenansieht, die im Internet verfügbar sind, scheint es, als ob es sich in diesemFall nie um Wohltätigkeit gedreht habe. Es ist eine der schlimmsten Erfahrungenmeines Lebens, meinen eigenen Bruder und früheren Anwalt aus derenopportunischen Gründen als Gegner zu haben. Die Schlagzeilen lauteten quasi'(wohltätige Organisation von) Audrey Hepburn verklagt ihren Sohn'. Ich habemich mein Leben lang darum bemüht, das Richtige zu tun, und auf diese Weiseinfrage gestellt zu werden, war eine echte Prüfung. Ist dies ein Sieg? Zieht manin Betracht, um was es ging und welche Personen beteiligt waren, bin ich ehererleichtert als siegestrunken. Hoffentlich kann ich mich jetzt wieder demwidmen, was wichtig ist: Das Erbe der Güte und Humanität unserer Mutterfortzusetzen."Die Klage wurde ursprünglich im Februar 2017 eingereicht und Richter Sotelohörte im Juli die Plädoyers. Die neunseitige Urteilsbegründung von Richter David Sotelo in diesem Gerichtsverfahren, das ohne Beteiligung von Geschworenen stattfand, ist hier zu finden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2658610-1&h=1714743866&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2658610-1%26h%3D1734561899%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbc649828.com%252F%26a%3Dhere&a=ist+hier+zu+finden).