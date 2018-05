Seal Network und Deloitte bauen mit der Europäischen Kommission ein Blockchain-Netzwerk gegen Fälschungen auf

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Die Europäische Kommission hat Seal Network zur Teilnahme amBlockathon ausgewählt, um die nächste Ebene einer Infrastruktur gegenFälschungen auf der Grundlage der Blockchain zu entwickeln. Dieglobalen Handelspartner von Deloitte haben sich Seal Networkangeschlossen, um gemeinsam mit ihnen an dieser Veranstaltungteilzunehmen.Seal Network, ein Unternehmen, das die Blockchain-Technologie zurBekämpfung von Fälschungen einsetzt, wurde von der EuropäischenKommission ausgewählt, um während des Blockathon vom 22. bis 25. Juni2018 in Brüssel eine Blockchain-basierte Plattform gegen Fälschungenfür Europa mitzugestalten. Das Team wird von den globalenHandelspartnern von Deloitte unterstützt, die sich ebenso wie SealNetwork eine Infrastruktur der Authentizität zum Ziel gesetzt haben.Fälschungen sind ein zunehmendes Problem für Verbraucher,Hersteller und Regierungen. Mithilfe des Blockathon will die EUUnternehmen finden, die eine Infrastruktur zur Bekämpfung vonFälschungen entwickeln. Der Blockathon eröffnet führendenInstitutionen, Domain-Experten, der Industrie, Regierungspartnern undTechnologieunternehmen die Möglichkeit, gemeinsam relevantePrototypen zur Bekämpfung von Fälschungen zu erarbeiten.Seal baut ein Netzwerk, das den gesamten europäischen Kontinentvor produktbezogenen Verbrechen wie Fälschungen schützen kann. Sealkombiniert die Blockchain-Technologie mit NFC-Chips (Near FieldCommunication) und einer mobilen App zur sicheren Überprüfung derProduktechtheit. Mit der App von Seal können Verbraucher und Behördenwie Zollstellen ganz einfach überprüfen, ob ein Produkt gefälschtoder echt ist. Seal wird seine Blockchain-basierte Plattform zurAuthentifizierung von Produkten erweitern, um Anwendungen speziellfür die Europäische Kommission zu entwickeln."Die Europäische Kommission hat verdienterweise festgestellt, dassder Schutz vor Fälschungen eine der besten Anwendungsfälle fürDistributed-Ledger-Technologien ist. Wir freuen uns sehr über dieTeilnahme am Blockathon, um die europäische Infrastruktur derAuthentizität zu entwickeln. Das entspricht genau unserenÜberzeugungen, die zur Gründung von Seal Network geführt hatten", soBart Verschoor, CEO von Seal Network.Weitere Informationen über Seal Network finden Sie unterhttps://seal.network. Informationen über das Blockathon sind aufhttp://blockathon.eu verfügbar.Informationen zu Seal Network:Seal bietet Ihnen die beste Möglichkeit, die Echtheit Ihrerbevorzugten Produkte zu überprüfen. Seal möchte den Verbrauchern dasVertrauen in Produkte wieder zurückgeben und Marken die Möglichkeitbieten, auf die heutzutage direkteste Art und Weise mit ihrenwichtigsten Kunden im Internet zu interagieren. Gemeinsam schaffenwir eine bessere Welt, in der die Verbraucher die kreative Arbeit derHersteller schätzen und die Fälscherwirtschaft und ihrekatastrophalen Auswirkungen auf die Welt nicht mehr unterstützen.Pressekontakt:+31685858540bartverschoor@seal.networkOriginal-Content von: Seal Network, übermittelt durch news aktuell