Seagate Technology-Aktie: Das ist ein deutliches Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Seagate Technology":

Seagate Technology ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Irland, dem begehrten steuersparenden Land. Das Unternehmen stellt vor allem Festplatten her und dürfte zahlreichen Anwendern in Deutschland in dieser Funktion bekannt sein. An den deutschen Marktplätzen ist der Handel teilweise nicht so stark, wie ihn sich Investoren aus Gründen der Handelssicherheit vielleicht wünschten. Dennoch: Der Wert wird in den großen US-Indizes wie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.