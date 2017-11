Seaborn Networks macht SeaSpeed ULL-Verbindungen zwischen Rechenzentren von Handelsplätzen in Brasilien und den USA verfügbar

SeaSpeed bietet die einzige Verbindung mit extrem niedriger Latenzzwischen 1400 Federal NJ und B3 São PauloBoston (ots/PRNewswire) - Seaborn Networks ("Seaborn"), einführender Entwickler, Eigentümer und Betreiber vonTiefseeglasfaserkabelsystemen, gab heute bekannt, man habe seinenbestehenden Kunden den SeaSpeed Tier 1 auf Seabras-1 verfügbargemacht. SeaSpeed Tier 1 ist die Verbindung mit der niedrigstenLatenz zwischen 1400 Federal in Carteret, New Jersey, und B3 in SãoPaulo, bei der die tatsächlich gemessene Latenz 105,05 ms RTDzwischen den Rechenzentren der Handelsplätze beträgt. Es handelt sichum einen direkten Dienst von Handelsplatz zu Handelsplatz, bei demkeine Unterbrechungen bei den Kabellandestationen erlaubt sind.Darüber hinaus stellte Seaborn seinen bestehenden Kunden auch denSeaSpeed Tier 2 (vormals Carrier Class) Latenzdienst zwischen 1400Federal und B3 mit einer gemessenen Latenzzeit von 106,54 ms RTDzwischen den Handelszentren bereit. Seabras-1 Tier 2 ist einepreisgünstigere Methode für Finanzhandelsunternehmen, die neueste unddirekteste Route zwischen Carteret und B3 zu nutzen. SeaSpeed Tiers 1und 2 bieten beide die zuverlässigste Verbindung zwischen denHandelsplätzen der USA und Brasilien.Seaborn verwaltet für seine Kunden alle sechs Faserpaare vonSeabras-1. Dies geschieht über Seaborns eigenes 24X7 NetworkOperations Center ("NOC"), das mit Seaborn-Mitarbeitern besetzt ist,ein eigenes Notfallwiederherstellungs-NOC sowie die Kontrolle seinerKabellandestation in Praia Grande und das zugrunde liegenden Eigentuman allen sechs Glasfaserpaaren auf Seabras-1 (gemeinsam mit PartnersGroup im Auftrag seiner Kunden). Die Verwaltung des Gesamtsystemsdurch Seaborn gilt unabhängig davon, ob diese Parteien SeaSpeednutzen oder von Seaborn über sein Wholesale-Angebot IRUs oderLeasingverträge für Glasfaserpaare, Spektrum oder Lit Capacityerwerben.Damit kann Seaborn seine SeaSpeed- und Wholesale-Produkte mitfolgenden Alleinstellungsmerkmalen anbieten:- SeaSpeed Tiers 1 und 2 sind nur über den exklusiven Channel-Partnervon Seaborn, Spread Networks, für Kunden aus der Finanzindustrieerhältlich und dürfen nicht an Dritte weiterverkauft oder mit ihnenausgetauscht werden. Beide schließen branchenführendeDienstleistungsvereinbarungen ("SLAs") über die Latenz ein.- Alle Kunden von Seaborn, die nicht aus dem Finanzbereich stammen(einschließlich Carrier, OTTs, ISPs und Wiederverkäufer), erhaltenden Seabras-1 Wholesale-Service, der ebenfalls von Seabornverwaltet wird. Seaborn ist davon überzeugt, dass seinWholesale-Angebot über eine niedrigere Latenzzeit verfügt, als dasTiefseekabelangebot der Konkurrenz zwischen NJ/NY und São Paulo,und es schließt zusätzlich eine breite Palette vonOn-Net-POP-Standorten in den USA und Brasilien ein. Wholesaleverfügt jedoch über keine Latenz-SLA und keine direkte Verbindungzu B3.- Die tatsächlichen gemessenen POP zu POP-Latenzzeiten derWholesale-Angebote variieren abhängig von den zahlreichenPOP-Standorten, die Seaborn anbietet, und wir sind überzeugt, dassdiese zwischen den POPs, die wir bedienen, niedriger sind als diejedes anderen bestehenden Kabelsystems zwischen den USA undBrasilien. So verfügt zum Beispiel unser Wholesale-Service zwischenSP3 in Sao Paulo und 800 Secaucus in New Jersey über eineLatenzzeit von 107,76 ms RTD. Die Station-zu-Station-Latenzzeitenunserer Wholesale-Lösungen unterscheiden sich ebenfalls vomSeaSpeed-Angebot.Die Latenzzeit und Servicequalität, die Seaborn seinenSeaSpeed-Kunden bietet, sind einfach einmalig.Mit einem Investitionsvolumen von mehr als $ 520 Millionen istSeabras-1 das erste Tiefseekabelprojekt, das von Grund auf konzipiertwurde, um die schnellste Verbindung zwischen den größtenHandelsplätzen Nord- und Südamerikas zu bieten.Über Seaborn NetworksSeaborn ist ein führender Entwickler, Eigentümer und Betreiberunabhängiger Tiefseeglasfaserkabelsysteme, darunter das inzwischenvoll funktionsfähige Seabras-1, zwischen den USA und Brasilien, sowieARBR, zwischen Brasilien und Argentinien (betriebsbereit Q4 2018),und SABR, zwischen Brasilien und Südafrika (betriebsbereit 2019).Seaborn hat Niederlassungen in den USA, Brasilien und England undununterbrochen verfügbare (24/7) NOCs. Das Management von Seaborn hatErfahrung mit dem Design, dem Bau, der Finanzierung und dem Betriebzahlreicher weltweiter Tiefsee- und terrestrischer Netze.www.seabornnetworks.comMedienkontaktKate Wilson, Seaborn NetworksTel.: +1 978 471 3169kate.wilson@seabornnetworks.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/600844/Seaborn_Networks_Logo.jpgOriginal-Content von: Seaborn Networks, übermittelt durch news aktuell