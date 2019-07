Sea-Watch-Kapitänin Rackete will sich auch Prozess stellen

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 05.07.2019 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Kapitänin der Sea-Watch 3, Carola Rackete, will sich denVorwürfen gegen sie und ihre Hilfsorganisation in Italien auch ineinem Prozess stellen. Im ersten Fernsehinterview seit ihrerFreilassung erklärte sie gegenüber einer Reporterin der NDR Sendung"Panorama": "Für den Fall, den wir nicht erwarten, dass eine Anklagezustande kommt, werde ich mich der selbstverständlich stellen, weilich dann spätestens beim Gerichtsverfahren mit einem Freispruchrechne."Die Kapitänin hofft auf eine grundsätzliche Klärung durch dieitalienische Justiz. Entsprechend habe sich auch schon dieitalienische Richterin in der ersten Anhörung am vergangenenDienstag, 2. Juli, positioniert. Im Interview mit dem NDR sagteRackete: "Ich erwarte mir ein richtungsweisendes Urteil, was wir imPrinzip auch schon am Dienstag bekommen haben, was ja auch ganz klarfeststellt, dass die Sicherheit der Menschen, die wir gerettet haben,wichtiger ist als der Anspruch der Staaten auf ihreTerritorialgewässer und dass damit im Prinzip die sicheren Häfenwieder frei werden."Rackete verteidigte ihre Entscheidung, die 53 Flüchtlinge vor derlibyschen Küste an Bord zu nehmen. Zwar habe die libysche Küstenwacheden Rettungseinsatz koordiniert, die Sea-Watch 3 habe sich aber amschnellsten zur Rettung entschlossen. Rackete wörtlich: "Tatsächlichhat die libysche Küstenwache die Koordinierung dieses Notfallsübernommen. Und das war per E-Mail. Und wir haben darauf geantwortetund gefragt, wann die Küstenwache ankommen würde. Und daraufhin habenwir interessanterweise erst eine Antwort erhalten, als wir an demNotfall schon dran waren. Also ganz klar, in dem Moment, wo man weiß,dass es irgendwo einen Notfall gibt, hat man eine Pflicht, dort zuhelfen. Wir sind also darauf hingefahren und waren einfach das ersteSchiff, was angekommen ist."Auf Nachfrage, warum sie die Flüchtlinge nicht nach Libyen,Tunesien oder Marokko zurückgebracht habe, erklärte Rackete, dieseLänder seien zur Aufnahme von Flüchtlingen nicht geeignet. InTunesien etwa gebe es kein Asylsystem. Am Abend sei ein Funkspruchder libyschen Küstenwache eingegangen mit der Aufforderung, dieFlüchtlinge nach Tripolis zurückzubringen. Dazu sagte Rackete: "Das,ganz klar, können wir natürlich nicht annehmen, dazu gibt es vieleGerichtsurteile. Es verstößt gegen die Genfer Flüchtlingskonvention,und auch die EU-Kommission hat ganz klar gesagt, dass Libyen, dasganze Land Libyen keine sicheren Häfen hat. Es handelt sich jaschließlich auch um ein Bürgerkriegsland."Stattdessen bemühte sich Rackete um einen sicheren Hafen inanderen Ländern und schickte entsprechende Meldungen nach Malta,Frankreich, Italien und an die Niederlande, unter deren Flagge dieSea-Watch 3 fährt. Nachdem keines der Länder eine Aufnahme inAussicht gestellt hatte, habe sie im Interesse der Flüchtlinge auchgegen die Weisung der italienischen Behörden den Hafen von Lampedusaangelaufen. Rackete sagte dazu: "Ich war vor allem unglaublichfrustriert, weil wir wirklich zwei Wochen lang versucht haben, dieseSituation zu lösen, mit allen legalen und politischen Mitteln und wireinfach dort sitzen gelassen wurden, niemand uns geholfen hatte. Undes blieb uns letztlich keine andere Wahl. Nachdem wir diese Leuteerst mühevoll gerettet hatten aus diesem Seenotfall, sie dann sicherwaren, hat sich die Lage wieder so verändert, dass die Leutepraktisch ein zweites Mal letztlich in Lebensgefahr waren. Und daswäre überhaupt niemals nötig gewesen, wenn die Behörden vorher aufunsere Anfragen reagiert hätten."Zum Vorwurf, sie habe beim unerlaubten Einfahren in den Hafen vonLampedusa auch die Gesundheit von Beamten auf einem italienischenPatrouillenboot gefährdet, sagte Rackete im Interview: "Die Situationwar ein Unfall. Das ergibt sich auch ganz klar aus denVideoaufnahmen. Es gab natürlich zu keinem Zeitpunkt irgendeineAbsicht zu dieser Kollision, die hat sich aus der Situation ergebenund aus dem Fall, dass dieses Boot der Guardia di Finanza sich unsaktiv in den Weg gestellt hat, uns aktiv praktisch in den Weggefahren ist, als wir an dieser Pier anlegen wollten."Carola Rackete betonte: "Ich denke, dass wir auf dieser Missionalles richtig gemacht haben. Am Ende ist es das Richtige, dass wirdiese insgesamt 53 Personen gerettet und in einen sicheren Hafengebracht haben."Rackete gab das Interview an einem Ort in Italien; der Ort wirdvertraulich behandelt. Sie werde derzeit regelmäßig bedroht, erklärteRackete gegenüber der "Panorama"-Reporterin, es gebe auchMorddrohungen. Rackete will nach Klärung der Vorwürfe auch an neuenRettungsmissionen ihrer Organisation teilnehmen.Das Interview führte die NDR Reporterin Nadia Kailouli, dieRackete und ihr Team über mehrere Wochen auf der Sea-Watch 3begleitet hatte. Über das Interview und die Kontroverse um denRettungseinsatz berichtet der NDR am Freitag, 5. Juli, in derTagesschau, den Tagesthemen, im ARD-Hörfunk sowie im NDR Fernsehen.Auch tagesschau.de wird auf das Interview eingehen.Zitate bitte nur unter Nennung der Quelle: NDR oder Panorama