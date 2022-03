Sea Limited: Growth-Monster mit 3 Köpfen

Dass die Aktie von Sea Limited (WKN: A2H5LX) eine echte Wachstumsaktie ist, erkennen wir inzwischen am Chart. Zwischenzeitlich haben die Anteilsscheine mehr als 70 % ihres Börsenwertes verloren. Volatilität ist daher im Moment kein Vorteil. Zumindest nicht für Investoren, die nicht mehr so recht an die langfristige Chance glauben.

An die Chance von Sea Limited glauben ist ein gutes Stichwort. Erst kürzlich habe ich bei meinen Recherchen einen passenden Titel gelesen: Demnach handele es sich bei dieser Growth-Aktie um ein Monster mit drei Köpfen. Auch wenn dieser Titel ein wenig bedrohlich erscheint, es fasst eine mögliche Investitionsthese eigentlich ideal zusammen.

Sea Limited: Die 3 Köpfe des Growth-Monsters!

Die drei Köpfe des Growth-Monsters stehen dabei sinnbildlich für die drei Megatrends, die hinter der Chance stecken. Es ist eine Aktie mit vielen Facetten aus der Region Südostasien und mit einem neuen Schwerpunkt in Lateinamerika. Grundsätzlich macht das die Aktie alles andere als uninteressant, zumal es einen Markt mit 1,2 Mrd. Verbrauchern zu adressieren gilt.

Aber kommen wir nun zu jedem einzelnen Kopf. Der erste ist, so auch ein Beitrag auf Seeking Alpha, die diese Metapher gewählt haben, das Garena-Segment. Es handelt sich zudem auch um den monströsesten Kopf, wenn wir bei dem Bild bleiben wollen. Einerseits, weil der Tech-Konzern in diesem Segment bereits eine profitable Basis erreicht hat, aber auch, weil das Momentum im Videospiele-Bereich ein wenig nachlässt. Mit einem Umsatz, der voraussichtlich unterhalb der 2021er-Marke liegt, ist das im Moment ein Kernproblem.

Dafür existieren zwei Köpfe bei Sea Limited, die das Growth-Monster in Summe mit mehr Wachstumspotenzial ernähren. Unter anderem ist der E-Commerce mit Shopee ein starker Trend, der viel Potenzial besitzt. Das Management etabliert die Plattform sukzessive weiter, Umsatzwachstumsraten im dreistelligen Prozentbereich sind die Regel, nicht die Ausnahme. In Zukunft wittere ich hier das prägende Geschäftsmodell, selbst wenn es eine Übergangszeit mit einem schwächelnden Garena-Segment geben sollte. Trotzdem ist der E-Commerce nicht profitabel. Zumindest noch nicht.

Der kleinste, aber wachstumsstärkste Kopf von Sea Limited ist zu guter Letzt der von Sea Money. Mithilfe dieses Zahlungsdienstleisters fängt das Management an, einen dritten Megatrend aufzubauen. Mit einem geringen Volumen, aber einer Wachstumsrate von 711 % im letzten Quartal erkennen wir ziemlich schnell: Das kann zu etwas Großem heranwachsen.

Was wären dir die drei Köpfe in Summe wert?

Um auch weiterhin in der Metapher zu bleiben: Was glaubst du, was diese drei Köpfe in Summe wert wären, die im Geschäftsjahr 2021 auf einen Umsatz von 9,95 Mrd. US-Dollar gekommen sind? Eine derzeitige Börsenbewertung von 68 Mrd. US-Dollar ist für mich weiterhin zu günstig. Nur zwei der drei Köpfe (vielleicht sogar nur einer in zwei geografischen Märkten) müssen langfristig erfolgreich sein, um noch immer solide Renditen zu rechtfertigen. Insofern glaube ich: Das Wachstumsmonster Sea Limited kann langfristig Monster-Renditen generieren.

Der Artikel Sea Limited: Growth-Monster mit 3 Köpfen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Sea Limited.

Motley Fool Deutschland 2022