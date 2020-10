Sea Limited Aktie: Der absolute Wahnsinn!

Die Aktie von Sea Limited ist einer der absoluten Top Performer der letzten Wochen und Monate. Das Papier befindet sich bereits seit Anfang 2019 in einem Aufwärtstrend und hat in der (Post)-Corona-Zeit sogar noch einmal an Dynamik hinzugewonnen. Mitte Oktober erreichte die Aktie ein neues All-Time-High bei 176,80 US-Dollar (NYSE). Als Betreiber des Online-Videospiele-Herausgebers Garena und einer E-Commerce-Plattform (Shopee) profitiert das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung