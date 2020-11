Sea Limited Aktie: Wie sollte man sich nun verhalten?

Das deutsche Forschungsunternehmen Biontech und der amerikanische Pharmakonzern Pfizer haben am Montag vielversprechende Studiendaten zu einem Covid-19-Impfstoff präsentiert und die Hoffnung auf eine baldige Zulassung geweckt. Dies löste ein kleines Kursbeben aus. Während Aktien, die in der Corona-Krise stark performt haben, Verluste generierten, schnellten die Krisenverlierer in die Höhe.

