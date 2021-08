Sea Limited: 3 Kennzahlen, die du zur Top-Wachstumsaktie jetzt kennen solltest

Weitere Suchergebnisse zu "Sea Ltd":

Die Aktie von Sea Limited (WKN: A2H5LX) ist derzeit auf der Erfolgsspur. Mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs von 266,50 Euro erkennen wir zwei Dinge: Erstens, dass den Investoren die aktuellen Quartalszahlen wohl geschmeckt haben. Sowie zweitens, dass die Aktie nahe ihrem Rekordhoch notiert.

Ist die Aktie von Sea Limited jetzt noch ein Kauf? Das musst du im Endeffekt natürlich mit dir selbst ausmachen. Die folgenden drei Kennzahlen könnten dir bei der Beantwortung dieser Frage jedoch helfen.

Sea Limited: 166,4 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung

Die Aktie von Sea Limited hat nach der erfolgreichen Performance der vergangenen Tage jedenfalls auch gemessen am Börsenwert ordentlich zugelegt. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung bei stolzen 166,4 Mrd. US-Dollar. Ohne Zweifel ist die Aktie damit kein mittelgroßes oder kleines Unternehmen mehr.

Ist die Aktie zu teuer? Lass uns diesen Börsenwert ein wenig kontextuieren. Sea Limited beziehungsweise die Plattform Shopee ist jedenfalls ein führender E-Commerce-Akteur in Südostasien. Zudem gesellt sich mit Garena ein global agierendes Spielesegment dazu. Alleine Free Fire ist weiterhin auf Erfolgskurs und rankt in den Top-Namen der am meisten heruntergeladenen Spiele.

Mit Sea Money kommt außerdem noch ein digitaler Zahlungsdienstleister dazu. Zwar noch im vergleichsweise kleinen Rahmen. Mir zeigt dieser Überblick jedoch: 166,4 Mrd. US-Dollar Börsenwert müssen längst nicht die Spitze des Eisbergs sein.

Quartalsumsatz in Höhe von 2,3 Mrd. US-Dollar

Im zweiten Quartal dieses Börsenjahres kam Sea Limited außerdem auf einen Umsatz in Höhe von 2,3 Mrd. US-Dollar. Natürlich spielen auch andere Kennzahlen eine wichtige Rolle. Beispielsweise ein Nettoverlust in dreistelliger Millionenhöhe. Aber bleiben wir bei den Erlösen, die ohne Zweifel für die derzeitige Wachstumsgeschichte aussagefähiger sein dürften.

Sea Limited ist, wie gesagt, ein E-Commerce-Akteur, Spielekonzern und gleichzeitig ein digitaler Zahlungsdienstleister. Meinst du, dass 2,3 Mrd. US-Dollar Umsatz hier bereits das Ende der Fahnenstange sind? Ich bin überzeugt: Nein, gerade aufgrund dieser drei Megatrends dürfte noch jede Menge Potenzial vorhanden sein.

Vielleicht sogar kurzfristig betrachtet. Unsere dritte Kennzahl könnte ebenfalls zeigen, wie stark der Tech-Akteur noch ist. Beziehungsweise wie groß man langfristig orientiert noch werden kann.

Sea Limited: Umsatzwachstum von 158,6 % im Jahresvergleich

Sea Limited hat im zweiten Quartal schließlich ein Umsatzwachstum in Höhe von 158,6 % im Jahresvergleich ausgewiesen. Oder anders gesagt: Noch vor einem Jahr lagen die Erlöse fast an der Milliarde-US-Dollar-Grenze. Wirklich bemerkenswert, was sich in einem Jahr so getan hat.

Zudem sind die einzelnen Segmente wachstumsstark. Der E-Commerce-Arm wuchs beispielsweise um 174 % im Jahresvergleich, wobei fast eine Milliarde US-Dollar erlöst worden sind. Digital Entertainment steigerte hingegen den Umsatz um 166,8 % im Jahresvergleich. Diese zwei Megatrend sind sogar Outperformer im Konzernwachstum.

Auch das zeigt mir, dass ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von derzeit ca. 18 nur eine Momentaufnahme ist. Insbesondere wenn das Wachstum zwei- bis dreistellig weitergeht, dürfte sich das Bewertungsmaß in den nächsten Jahren deutlich relativieren. Sea Limited ist daher wachstums- und trendstark und damit zumindest interessant.

