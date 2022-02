Sea Limited +10,6 % zum Wochenschluss: Die Hoffnung ist zurück!

Die Aktie von Sea Limited (WKN: A2H5LX) schafft am Freitag dieser Woche in einem zugegebenermaßen freundlichen Gesamtmarkt ein solides Plus. Circa zwei Stunden vor Ende des US-Handels notierten die Anteilsscheine mit 10,6 % im Plus. Ohne Zweifel eine solide Entwicklung, die jedoch nicht auf Quartalszahlen zurückzuführen ist. Die gibt es erst am 1. März dieses Jahres.

Nein, sondern etwas Hoffnung bei einer anderen belastenden Causa kehrt für Sea Limited zurück. Blicken wir auf eine spannende Meldung, die jedoch eigentlich wenig, hm, nennen wir es mal Substanz besitzt. Sowie auch darauf, was das unterm Strich für Foolishe Investoren bedeutet.

Sea Limited: Ein Quäntchen Hoffnung!

Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters und Fool-Kollegen in den USA berichten, gibt es ein wenig Hoffnung rund um das wichtige und profitable Mobilspiel Free Fire. Vielleicht weißt du es noch: Indien hat zuletzt die Applikation neben einer ganzen Reihe weiterer Anwendungen verboten. Damit möchte man China härter treffen.

Sea Limited oder Free Fire sind nicht chinesisch. Trotzdem sind es in Teilen die Eigner. Tencent hält ein größeres Aktienpaket von zuletzt ca. 19 %. Das Management beteuerte zwar, dass kein Datenaustausch in Richtung China stattfinde. Trotzdem fallen die Restriktionen auch auf diese wichtige Applikation in einem insgesamt bevölkerungsreichen Markt.

Die Quintessenz in Kurzform: Inzwischen hat die Regierung Singapurs wohl gefragt, ob Free Fire von der Liste wieder verschwinden könne. Eine Entscheidung gibt es bislang noch nicht. Aber, wie gesagt, jede Menge Hoffnung, dass diese Causa bald in Kürze lösbar ist.

Die entscheidendere Quintessenz

Es gibt wenig belastbare Neuigkeiten rund um die Aktie von Sea Limited, nur besagte Hoffnung. Trotzdem zeigt ein Kursplus von 10,6 %, wie bedeutend diese Causa für die Aktie ist. Sowie auch, dass die Investoren beginnen zu hoffen, dass wir uns schon bald wieder auf die eigentlich intakte Wachstumsgeschichte konzentrieren können. Vielleicht auch hier zur Erinnerung: Das profitable Videospiele-Segment quersubventioniert in gewisser Weise diversifiziertere Wachstumsmöglichkeiten wie den E-Commerce oder auch den Einstieg in den Payment-Markt. Selbst die Expansion unter anderem in Richtung Brasilien wird damit indirekt finanziert.

Aber was wir auch davon mitnehmen können, ist, dass die abverkaufte Aktie von Sea Limited von Hoffnung begleitet neues Leben entfachen kann. Ein Kursplus von 11,6 % aufgrund der latenten Hoffnung auf eine Einigung ist viel. Man stelle sich nur vor, wie der Markt reagiert, wenn beispielsweise gute Fundamentaldaten und Wachstumsraten überzeugen können.

Derzeit wird die Aktie von Sea Limited mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 76,6 Mrd. US-Dollar bepreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt im Moment bei einem Wert von unter 10. Ohne Zweifel könnte das insgesamt recht preiswert sein.

Der Artikel Sea Limited +10,6 % zum Wochenschluss: Die Hoffnung ist zurück! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Sea Limited.

