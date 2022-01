Sea-Aktie: Wie gewonnen, so zerronnen!

Für die Performance der Sea-Aktie im vergangenen Jahr gilt das Motto: „Wie gewonnen, so zerronnen“. Nachdem der Aktienkurs von Jahresbeginn bis Anfang November um fast 80 Prozent zulegte, ging es in den letzten beiden Monaten des Jahres 2021 fast nur noch bergab. Inzwischen notiert die Sea-Aktie bei ca. 167 Euro und damit leicht unter ihrem Anfangswert von 2021. Was hat den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



