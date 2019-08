SeaWorld Entertainment: Endlich geschafft?

SeaWorld Entertainment, ein Unternehmen aus dem Markt "Freizeiteinrichtungen", notiert aktuell (Stand 10:01 Uhr) mit 32.19 USD nahezu gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für SeaWorld Entertainment haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für SeaWorld Entertainment in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für SeaWorld Entertainment haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. SeaWorld Entertainment bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: SeaWorld Entertainment erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 42,83 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um 21,56 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +21,27 Prozent im Branchenvergleich für SeaWorld Entertainment bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,61 Prozent im letzten Jahr. SeaWorld Entertainment lag 30,22 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist SeaWorld Entertainment mit einem Wert von 20,49 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 49,5 , womit sich ein Abstand von 59 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.