SeaWorld Aktie: Will 3 Parks wiedereröffnen!

SeaWorld Entertainment Inc. (NYSE:SEAS) gab am Freitag bekannt, dass seine Vergnügungsparks in Orlando, San Antonio und San Diego jetzt geöffnet sind.

Ab Freitag sind die Gäste in allen drei SeaWorld-Parks wieder willkommen. Die Parks werden mit verlängerten Öffnungszeiten und mit verbesserten Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen betrieben, um den Besuchern ein sicheres Erlebnis zu bieten. Die Gäste können die Interaktionen mit den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



