Tokio (ots/PRNewswire) - SeaCalls Inc. hat mit Tripfriends eineSNS-App veröffentlicht, mit der Reiseführer an Touristen vermitteltwerden können. Das Unternehmen folgte bei der App-Entwicklung derIdee: "Alleine reisen heißt nicht mehr einsam reisen".Tripfriends, das vollständig mit Android und iOS kompatibel ist,stößt bei vielen Reisenden auf großes Interesse und hilft ihnendabei, gutes Essen an den besuchten Orten zu finden, die japanischeKultur zu erleben und andere Menschen zu finden, mit denen siegemeinsam etwas unternehmen können.Funktionen von Tripfriends:1. Im Voraus einen Reiseführer suchenMit Tripfriends können ausländische Reisende schon vor der Reisenach einem Tour-Guide vor Ort zu suchen. Wenn man den richtigenReiseführer gefunden hat, kann man diesem eine Benachrichtigungschicken und weitere Einzelheiten über die touristischenAnlaufpunkte, die man besuchen möchte, angeben. Mit der Anwendungkönnen Touristen die beeindruckenden Sehenswürdigkeiten noch mehrgenießen, weil sie mit Menschen vor Ort unterwegs sind. Alleineunterwegs, mit einem Buch als Reiseführer in der Hand, wäre das vielschwieriger.2. Suche nach Reiseführern in der Nähe auch während der ReiseMit Tripfriends können Touristen aus dem Ausland zudem nachReiseführern suchen, die in der Nähe oder an dem Ort sind, den siegerade besuchen. Nutzer der App, die sich verlaufen haben, könnensolche Reiseführer danach fragen, ob sie ihnen den Weg zu ihremjeweiligen Ziel, das sie gerade suchen, zeigen. Und wenn sie sich fürein Abendessen alleine zu einsam fühlen, könne sie diese Guides auchfragen, ob sie mit ihnen essen gehen würden.3. Fotos hochladenMit Tripfriends können Nutzer ein Fotoalbum mit ihrenUrlaubserinnerungen erstellen, indem sie ihre Schnappschüsse, die siewährend der Reise gemacht haben, hochladen. Nutzer können auch dievon ihren Freunden hochgeladenen Fotos kommentieren oder "Likes" fürihre eigenen Fotos sammeln. Auf diesem Weg kann man mit vielenMenschen aus den verschiedensten Ländern Informationen austauschenund miteinander in Kontakt bleiben.4. Führungen anbietenMit Tripfriends können Menschen, die in Japan leben, sich alsReiseführer für ausländische Touristen, die in ihre Stadt kommen, zurVerfügung stellen. Im Gegenzug können Touristen sich ihren Guides fürderen nächsten Auslandstrip ebenfalls als Reiseführer anbieten.Tripfriends wird Menschen empfohlen, die sagen würden:- Ich mag es, alleine zu reisen, hätte manchmal aber gerne auchGesellschaft- Ich möchte Kontakt zu den Menschen vor Ort- Ich möchte, dass mehr Menschen meine Stadt kennenlernen- Ich möchte eine Internetseite für ein soziales Netzwerk, indem sichMenschen zusammenfinden, die es lieben zu reisen- Ich möchte ein Fotoalbum mit meinen Urlaubserinnerungen haben, dasich auch an meine Freunde weiterleiten kann- Ich liebe es mehr als alles andere, meine Zeit mit anderen Menschenzu verbringenDownload URLsiOS:https://itunes.apple.com/us/app/tripfriends/id1358207383?mt=8&ign-mpt=uo%3D4Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripfriendsapp