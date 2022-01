Scryb unterzeichnet Vereinbarung mit Kanadas Automotive Parts Manufacturers Association; Cybeats Cybersecurity wird bei Project Arrow, dem rein kanadischen emissionsfreien Fahrzeug, eingesetzt

Quelle: IRW Press

Toronto, 5. Januar 2021 – Scryb Inc. („Scryb“ oder das „Unternehmen“) (CSE: SCYB, OTCQB: RYMDF, FWB: EIY2), ein Unternehmen für angewandte Intelligenz, freut sich, seine Zusammenarbeit mit der kanadischen National Automotive Parts Manufacturers’ Association Inc. („APMA“) [i] bekannt zu geben und dass die Cybeats-Cybersicherheitsplattform in Project Arrow, dem ausschließlich kanadischen, emissionsfreien, vernetzten Fahrzeug, verwendet wird.[ii]

Die APMA ist der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung