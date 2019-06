Köln (ots) - Im Rahmen der Screenforce Days 2019 hat dieMediengruppe RTL Deutschland heute in Köln die Programm-Highlightsder kommenden Saison vorgestellt und darüber hinaus Einblicke in dieStrategie gegeben."Video-Inhalte waren noch nie so relevant und omnipräsent wieheute. Gleichzeitig nimmt die Zahlungsbereitschaft für exklusivenContent zu. Genau das ist unser Spielfeld. Hier wollen wir gewinnen"eröffnete CEO Bernd Reichart das diesjährige Screening derMediengruppe RTL Deutschland.In seiner Begrüßung sprach er über die hohe Marktdynamik, die"beinahe täglich neue Impulse" liefere, die das Unternehmen bereits"beim Schopf gepackt" habe. Als Beispiele nannte er u.a. den Ausbaudes Vermarktungsverbunds der Ad Alliance um das Digital-Portfolio derVerlage Springer und Funke, das Joint Venture im BereichWerbetechnologie mit ProSiebenSat.1 sowie die Gründung derBertelsmann Content Alliance, deren Mitglied auch die MediengruppeRTL ist."Wir bauen dabei fest auf unsere strategischen Ziele und unserelangfristige Vision: Die Stärkung unseres Kerngeschäfts mit Fokus aufEigenproduktionen und journalistischen Inhouse-Produktionen, denAusbau unserer VOD-Plattform TVNOW und unserer umfangreichenTech-Kompetenzen. All das wird unsere Position als 'Local Hero' imdeutschen Markt festigen."Im Anschluss übernahm Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Allianceund Geschäftsführer Vermarktung, Technologie & Daten der MediengruppeRTL Deutschland, das Wort. Er legte den Fokus auf die vielfältigencrossmedialen Möglichkeiten für Werbungtreibende durch die AdAlliance. Die Vermarktungs-Allianz sei der klare Marktführer. "Mitkeinem anderen Partner können Sie das Thema Wirkung auf einer sobreiten Klaviatur spielen", sagte Dang. Mittels der Ad Alliance undihrer Vermarktungspartner erreiche man aktuell 99 Prozent derBevölkerung. Gleichzeitig machte Dang deutlich, dass auch neueTechnologien ein wesentlicher Erfolgsfaktor seien. Hier habe dieMediengruppe RTL ihre eigene AdTech-Kompetenz durch das jüngstbeschlossene DSP-Joint-Venture mit ProSiebenSat.1 vervollständigt."Wir werden unsere Video-Inventare auf keinen Fall für diePlattformen der US-Amerikaner öffnen und damit unsere Technologie-,Daten- und letztlich auch Vermarktungshoheit aufgeben", erklärteDang. "Auch wir verfolgen das Ziel, Videokontakte, egal auf welcherPlattform und welchem Endgerät - linear oder non-linear -kombinierbar zu machen", so der Vermarktungschef weiter.Neben der Vermarktungs- sowie Technologie-Allianz ging es auch umdie Bertelsmann Content Alliance. Stephan Schäfer, GeschäftsführerInhalte & Marken, sprach erstmals bei den Screenforce Days. "Wir sindder 'Local Hero' für Inhalte aller Art in Deutschland", so Schäfer."Damit sind wir die Heimat für die besten Kreativen." Die BertelsmannContent Alliance sei die Nummer eins bei der Erstellung von Inhaltenin Deutschland. "Wir investieren jährlich zwei Milliarden Euro inhochwertige Inhalte - und das mit der Kraft von rund 8.000Kreativen", erläuterte Schäfer weiter.Anschließend untermauerte Jan Wachtel, Geschäftsführer fürdigitale Medien & journalistische Inhalte, den 'Local-Hero'-Anspruchauch für den Streaming-Bereich. "Wir sind der festen Überzeugung,dass Video on Demand in Deutschland in der Mitte der Gesellschaftankommen wird. Inhalte für diese Zielgruppe zu entwickeln, ist seitJahren tief in unserer DNA verankert - das ist unsere Kernkompetenz!Das ist unser Wettbewerbsvorteil!", erklärte Wachtel. Erklärtes Zielsei es, diesen Vorteil weiter auszubauen und die Zuschauer zuTVNOW-Nutzern zu machen. Bereits heute erreiche man bis zu fünfMillionen Unique User pro Monat. Dabei setze man vor allem aufnationale Originals. Bis dato verfüge man über 638 Originals undinvestiere pro Jahr rund 1 Milliarde Euro in Inhalte. Dabei betonteer, dass es zunächst keine Rolle spiele, über welchen Kanal dieseausgestrahlt werden. "Wir produzieren unsere Inhalte zentral undorchestrieren diese dann über alle unsere Ausspielkanäle."Schlussendlich sei damit jede Eigenproduktion der Mediengruppe RTLein TVNOW Original. Zu den Highlights für 2019/20 zählen u.a. dieneuen TVNOW-Originals "No Activity", "Prince Charming", "Jenke ohneGrenzen" und die bewegende World-War-II-Dramaserie "World on Fire"der BBC mit Oscar®-Preisträgerin Helen Hunt."Die Kraft unser journalistischen Angebote wird häufigunterschätzt", fuhr Wachtel im zweiten Teil seiner Präsentation fort."Für uns ist Journalismus ein wichtiger Bestandteil unseresMedienhauses." In diesem Zusammenhang machte Wachtel deutlich, dassdie Mediengruppe RTL mit der Arbeit von rund 700 Redakteurinn/enjeden Tag über 20 Millionen Menschen mit ihrem journalistischenAngebot erreiche*.Neben Stephan Schäfer feierte auch der neue VOX-GeschäftsführerSascha Schwingel Premiere bei den Screenforce Days 2019. VOX macheMenschen mit seinem Programm glücklich. "Mit Neugier, Respekt und Mutmachen wir bei VOX Programm, das unterhält, bewegt und berührt",erklärte Schwingel. VOX biete Formate mit Relevanz für Herz und Kopf,erzählt mit einer ganz eigenen Handschrift - und das sehrerfolgreich. Der Sender mit der roten Kugel gehöre bereits zu den Top3 der Privatsender beim Gesamtpublikum (Zuschauer ab drei Jahre) undnun wolle man auch in der jüngeren Zielgruppe (14-49) unter die Top 3kommen. Als Highlights für die kommende Saison nannte Schwingel dieneue und damit insgesamt vierte fiktionale VOX-Eigenproduktion"Rampensau" mit Fritzi Bauer in der Hauptrolle, die deutsche Adaptionder erfolgreichen Abenteuershow "Survivor" und die neue Kochshow"Ready to Beef!" mit Tim Mälzer und Tim Raue. Abenteuer, Spannung undEmotion - für jeden (Geschmacks)nerv ist etwas dabei!Zum Abschluss des Mediengruppen-Screenings ging es umInnovationskraft und Markenstärke - diese zwei Themen standen bei RTLund dem neuen Geschäftsführer Jörg Graf im Fokus. Die erfolgreicheFormat-Historie sieht RTL als Verpflichtung, sich immer wieder neu zuerfinden: "Ich bin davon überzeugt, dass RTL für Markenerhalt stehtund wir in vielen Programmen verlässliche Umfelder bieten. Ich binaber auch davon überzeugt, dass wir Ihnen und den Zuschauern mehrNeues bieten müssen", erklärte Jörg Graf. Dazu werde man sich unteranderem im Bereich der Serien differenzierter positionieren. "Wirwerden uns in der Fiction breiter aufstellen und auch besondereSerien erzählen, denn im riesigen Inhalte- und Serien-Angebot müssenwir auffallen und besser sichtbar sein", so Graf weiter. Dabei sei eswichtig, eine große Bandbreite und unterschiedliche Formate, wie z.B.weiterhin leichte Comedy-Serien, aber auch große Serien-Events,abzudecken. Dazu arbeite man aktuell gemeinsam mit TVNOW an derEntwicklung von "Faking Hitler" - dem Serien-Event zum erfolgreichen"Stern"-Podcast. Zudem dürfen sich die Zuschauer auf dieHigh-End-Dramaserie und UFA Fiction-Produktion "Der König von Palma"mit Henning Baum in der Hauptrolle freuen.Darüber hinaus werde RTL im Show- bzw. Live-Bereich mehr wagen."Wir wollen als Sender mutiger sein und Live-TV jenseits klassischerShow-Formate ausprobieren", erläuterte Jörg Graf. Neben derLive-Übertragung einer Herz-OP - im Rahmen einesGesundheits-Thementages - wird Ostern 2020 mit "Die Passion" eineinzigartiges Live-Musik-Event bei RTL zu sehen sein. Außerdem wirdsich Günther Jauch in der großen Live-Wissensshow "Bin ich schlauerals Günther Jauch?" den Zuschauern stellen.Die Mediengruppe RTL Deutschland investiert bereits seit über fünfJahren verstärkt in eigene Inhalte. Bereits heute liegt der Anteil anlokal produzierten Inhalten in der RTL-Primetime bei über 80 Prozent.Bei VOX sind es 75 Prozent. Die Format-Highlights aller Sender der Mediengruppe RTLDeutschland finden Sie im Newsroom (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/news/allemarken/uebersicht/) der Mediengruppe RTLDeutschland.*Quelle: Projektion MG RTL D Forschung & Märkte, eig. Berechnung.